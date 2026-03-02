Irán, EUA e Israel en conflicto, así se vive el segundo día

Explosiones, protestas y diversas reacciones entre líderes fueron provocados por este conflicto bélico en todo el mundo

Tras la muerte del ayatolá Alí Jamanei, derivada de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, los hechos de violencia aumentaron en distintos puntos de la localidad. Es por ello, que aquí en INFO 7, te presentamos la información más relevante sobre este conflicto:

Israel evacua el sur del Líbano ante represalia de Hezbolá

El Ejército de Israel ordenó la madrugada del lunes la evacuación de 53 localidades del sur del Líbano ante posibles ataques de Hezbolá, que lanzó proyectiles contra el norte de Israel en represalia por los bombardeos israelíes sobre Irán tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

La portavoz de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Ella Waweya, advirtió que los civiles deben alejarse al menos 1,000 metros de zonas pobladas y de posibles objetivos de Hezbolá. En respuesta a los ataques, Israel bombardeó el sur de Beirut y puntos estratégicos del sur del Líbano contra líderes y operativos del grupo chií.

Lee la nota completa aquí

Israel bombardea Líbano tras ofensiva de Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la madrugada de este lunes (tiempo local) que se detectó el lanzamiento de varios misiles provenientes del Líbano con dirección al norte del país, ataques que posteriormente fueron reivindicados por el grupo chií Hezbolá.

De acuerdo con el Ejército israelí, poco después de la medianoche se activaron las alertas antiaéreas en distintas zonas del norte.

La Fuerza Aérea interceptó uno de los proyectiles que cruzó desde territorio libanés y otros impactaron en áreas abiertas, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales.

En paralelo, las fuerzas israelíes anunciaron bombardeos de respuesta sobre territorio libanés.

Por su parte, Hezbolá asumió la autoría de los disparos y señaló que iban dirigidos hacia el sur de Haifa.

Lee la nota completa aquí

Condena China muerte de Jameneí tras ataques de EUA e Israel

El gobierno de China condenó la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, ocurrida durante los ataques de EUA y Israel, al considerar que la operación viola la soberanía iraní y los principios del derecho internacional.

La Cancillería china calificó la ofensiva como un atropello a la Organización de las Naciones Unidas y pidió el cese inmediato de las operaciones militares para evitar una mayor escalada en Oriente Medio.

Lee la nota completa aquí

Reportan explosiones en base militar británica en Chipre

Varias explosiones se registraron cerca de la medianoche en la base aérea de Akrotiri, utilizada por la Royal Air Force en Limassol, Chipre, sin que hasta el momento se reporten víctimas.

El incidente ocurrió poco después de que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciara una mayor participación de su país en las operaciones militares contra Irán y autorizara a EUA usar bases británicas para acciones defensivas.

Las bases militares en la isla fueron puestas en estado de “amenaza de seguridad”, mientras el personal fue instruido a resguardarse. Hasta ahora no se ha confirmado si las explosiones están relacionadas con un ataque iraní.

Advierte Trump a Guardia Revolucionaria: ‘ríndanse o morirán’

El presidente de EUA, Donald Trump, instó a la Guardia Revolucionaria Islámica a rendirse a cambio de inmunidad o enfrentar “una muerte segura”, en medio de la ofensiva militar contra Irán junto con Israel.

En un video publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que gran parte del mando militar iraní “ha desaparecido” tras los ataques recientes.

Lee la nota completa aquí

Misil impacta cerca de Jerusalén; reportan varios heridos

Varias personas resultaron heridas la noche del domingo tras la caída de un misil en una carretera en las afueras de Jerusalén, informó la Policía de Israel. Equipos de emergencia reportaron entre cinco y siete lesionados, entre ellos un hombre de 46 años con heridas de metralla en estado moderado y otras personas con lesiones leves o crisis de ansiedad.

El proyectil dejó un gran cráter en la vía y dañó un vehículo cercano. Los heridos fueron atendidos por paramédicos de Magen David Adom y trasladados a hospitales de la zona. Autoridades desplegaron agentes y especialistas en explosivos para revisar el área y descartar nuevos riesgos.

EUA afirma destruir cuartel de Guardianes en Irán; prevé 4 semanas de ataques

EUA afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán durante el segundo día de ofensiva militar, en el que también se reportaron las primeras bajas estadounidenses.

El presidente Donald Trump señaló que las operaciones podrían extenderse hasta cuatro semanas, tras el inicio de los ataques el sábado. Mientras tanto, Irán intensificó sus represalias contra países del Golfo e Israel, luego de prometer venganza por la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Trump indicó además que prevé dialogar con líderes iraníes, sin precisar cuándo ni con quiénes.

Donald Trump avisa que habrá más bajas contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que podrían registrarse más bajas estadounidenses en el marco de la ofensiva militar emprendida contra Irán, luego de que tres militares perdieran la vida durante las primeras acciones del operativo.

En un mensaje en video difundido desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, y publicado en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario expresó:

"Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas".

Lee la nota completa aquí

De la Fuente se reúne con representantes de México en Medio Oriente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con los embajadores mexicanos en la región del Medio Oriente para conocer las condiciones de seguridad y establecer medidas de seguridad para proteger a los connacionales.

A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer este comunicado, donde se eiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de todas y todos.

COMUNICADO. “Canciller Juan Ramón de la Fuente se reúne con los representantes de México en Medio Oriente”.https://t.co/QRWHTwVLBC pic.twitter.com/k0f4YSvQ46 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 1, 2026

Ante esto, la Protección Consular reiteró el evitar viajar a la región por cualquier vía, mientras que los que se encuentran en la zona de conflicto opten por resguardarse en lugares seguros y evitar desplazamientos.

Lee la nota completa aquí

Asegura Trump que nueve buques de guerra de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que nueve buques de guerra pertenecientes a Irán, fueron destruidos durante su operación contra este país.

A través de redes sociales, aseguró que dichas embarcaciones terminaron hundidas.

“Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!”

"I have just been informed that we have destroyed and sunk 9 Iranian Naval Ships, some of them relatively large and important. We are going after the rest — They will soon be floating at the bottom of the sea, also!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/cIczM80K1Z — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026

Israel afirma que sus fuerzas avanzan hacia "corazón de Teherán"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que tras la muerte de Alí Jamanei, sus fuerzas avanzan hacia el "corazón de Teherán", con apoyo de Estados Unidos.

סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה.



אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.



כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים.



עם זאת, אלה ימים… pic.twitter.com/cap0Atxlhl — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

A través de un video, aseguró que su campaña busca proteger a existencia y el futuro de Israel. Además, expresó sus condolencias por las pérdidas sufridas en el país.

EUA niega que portaviones sufriera ataque con misiles

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró este domingo que el portaviones USS Abraham Lincoln "no fue alcanzado" por cuatro misiles iraníes.

"El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA", afirmó el Comando Central en redes sociales.

Fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados "ni siquiera se acercaron".

Tres militares estadounidenses mueren en la operación contra Irán

Al menos tres militares estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos durante la operación "Furia Épica", lanzada contra Irán.

De acuerdo con el Comando Central del Ejército de Estados Unidos, los decesos se produjeron después de que Irán atacara varias bases estadounidenses en Medio Oriente.

"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha", añadió.

Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según medio iraní

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria Islámica, al menos cuatro misiles balísticos alcanzaron este domingo al portaviones estadounidense Abraham Lincoln.

Según medios locales, se emitió un comunicado en el que se detalló que esta embracación logró ser impactada.

"Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", asegura la nota.

USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la calse Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.

Trasciende que solo la agencia local cuenta con dicha información, por lo que no se cuenta con alguna confirmación estadounidense, hasta el momento.

Masud Pezeshkian aparece por primera vez tras ataques en Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez tras los bombardeos desplegados por Estados Unidos e Israel en su territorio.

Aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán con “firmeza” sus ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están actuando y seguirán actuando con firmeza para destruir las bases de los enemigos, y los frustrarán como siempre”, afirmó.

Papa Leon XIV urge a detener la violencia desatada en Irán

El Papa León XIV urgió a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable.

Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la "responsabilidad moral" de acabar con una escalada bélica.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Suman 57 muertos por decenas de ataques israelíes en Teherán

Este domingo se volvieron a registrar diversos ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán, la capital de Irán, lo que produjo la muerte de al menos 57 personas.

Estas explosiones provocaron una enorme columna de humo entre los edificios de la capital, después de que Israel asegurara que llevaría a cabo ataques “sin parar” contra sus líderes y su ejército.

Presidente de Chad lamenta muerte de Jamaneí

El presidente de Chad, Mahamat Idriss Deby Itno, lamentó este domingo la muerte del líder supremo Alí Jamanei, ocurrido en el ataque conjunto de Estados Unidos e Irán.

"Con profunda tristeza me enteré del fallecimiento del Líder Supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en las trágicas circunstancias de los recientes ataques aéreos", afirmó Deby Itno en un comunicado.

Por estos hechos, declaró un momento de luto por la República Islámica de Irán, además de enviar sus condolencias al pueblo iraní.

Suman nueve muertos tras asalto a consulado de EUA en Pakistán

Al menos nueve personas murieron y más de 50 resultaron heridas por los enfrentamientos protagonizados entre agentes de la policía y fuerzas paramilitares suscitados este domingo, luego de que cientos de manifestantes intentaron asaltar el consulado de Estados Unidos en Pakistán tras la muerte del ayatolá Ali Jamanei.

Ante estos hechos, la embajada de Estados Unidos en Pakistán recomendó a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse informados, además de estar atentos a su entorno y evitar grandes multitudes.