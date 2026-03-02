Condena China muerte de Jameneí tras ataques de EUA e Israel

En un documento diplomático, Beijing manifestó su “firme oposición” y su “condena enérgica” a los hechos ocurridos durante el fin de semana.

China condenó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, ocurrida durante una operación militar atribuida a EUA e Israel. El gobierno chino afirmó que la acción representa una violación a la soberanía iraní y advirtió que podría intensificar la tensión en Oriente Medio.

China condena la muerte de Alí Jameneí y denuncia violación a la soberanía iraní

La Cancillería de China expresó su rechazo a la operación militar que derivó en la muerte del líder supremo iraní. En un comunicado oficial difundido este domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que el ataque constituye un “atropello” a los principios del derecho internacional.

Según el gobierno chino, la operación vulnera la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán, además de contravenir los propósitos establecidos en la Organización de las Naciones Unidas.

En el documento diplomático, Beijing manifestó su “firme oposición” y su “condena enérgica” a los hechos ocurridos durante el fin de semana. También pidió detener de inmediato las operaciones militares para evitar un aumento de la violencia en la región.

Beijing pide frenar operaciones militares para evitar escalada

Las autoridades chinas advirtieron que el conflicto podría provocar una escalada mayor si continúan los ataques. Por ello, hicieron un llamado a las partes involucradas para detener las hostilidades.

La Cancillería señaló que es necesario evitar una ampliación del conflicto y preservar la estabilidad regional. En su postura oficial, China sostuvo que la paz en Oriente Medio es fundamental para la estabilidad internacional.

Un día antes, el gobierno chino ya había expresado su preocupación por los ataques lanzados por EUA e Israel contra territorio iraní. En ese pronunciamiento reiteró que la soberanía y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas.

China alerta a sus ciudadanos ante el riesgo de ataques

Ante el deterioro de la situación de seguridad, la embajada china en Irán pidió a sus ciudadanos abandonar el país lo antes posible y reforzar las medidas de protección personal.

La representación diplomática indicó que las legaciones chinas en la región están preparadas para brindar asistencia a sus ciudadanos y facilitar su salida mediante vuelos comerciales o rutas terrestres hacia países vecinos.

De forma paralela, la embajada china en Israel emitió un aviso para sus ciudadanos residentes o en tránsito. En el comunicado se les recomendó prepararse ante posibles ataques con misiles, drones u otras amenazas relacionadas con el conflicto armado.

Las autoridades diplomáticas también aconsejaron identificar refugios antibombardeos cercanos y conocer las rutas de evacuación disponibles en caso de emergencia.