Donald Trump avisa que habrá más bajas contra Irán

De acuerdo con reportes oficiales, Estados Unidos e Israel coordinaron una serie de ataques conjuntos contra objetivos estratégicos en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que podrían registrarse más bajas estadounidenses en el marco de la ofensiva militar emprendida contra Irán, luego de que tres militares perdieran la vida durante las primeras acciones del operativo.

En un mensaje en video difundido desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, y publicado en su cuenta oficial de Truth Social, el mandatario expresó:

"Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas".

El republicano señaló que, aunque su administración trabajará para evitar nuevas pérdidas humanas, es “probable que haya más” víctimas antes de que concluya la operación militar denominada “Furia Épica”, la cual comenzó el sábado y que, según estimaciones oficiales, podría extenderse hasta cuatro semanas.

Promete represalias y endurecimiento de ataques

Trump aseguró que Estados Unidos responderá con contundencia ante los responsables de los ataques y sostuvo que su gobierno “vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas” implicados en el conflicto.

Durante su campaña presidencial de 2024, el mandatario había prometido mantener a Estados Unidos fuera de conflictos prolongados en el extranjero. No obstante, la madrugada del sábado confirmó el inicio de los bombardeos contra territorio iraní y reconoció públicamente la posibilidad de víctimas estadounidenses.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó que, además de los tres militares fallecidos, cinco elementos más resultaron gravemente heridos en el desarrollo de las operaciones.

Escalada regional y reacciones políticas

De acuerdo con reportes oficiales, Estados Unidos e Israel coordinaron una serie de ataques conjuntos contra objetivos estratégicos en Irán. En dichas acciones murieron el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien permanecía en el poder desde 1989, así como integrantes de la cúpula militar de la República Islámica.

Tras estos hechos, el gobierno iraní anunció que tomará represalias. Hasta ahora, se han reportado ataques dirigidos contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, naciones consideradas aliadas de Washington y donde Estados Unidos mantiene bases militares estratégicas.

En el ámbito interno, legisladores del Partido Demócrata han cuestionado la decisión del Ejecutivo, al señalar que no fueron informados previamente sobre la operación. La oposición sostiene que el Gobierno habría iniciado una acción bélica sin la autorización formal del Congreso, órgano que constitucionalmente tiene la facultad de aprobar intervenciones militares en el exterior.