Trump advierte 'muerte segura' a Guardia Revolucionaria iraní

El mensaje difundido a través de un video publicado en la red social Truth Social, donde el mandatario aseguró que las operaciones continúan con intensidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a la Guardia Revolucionaria de Irán al pedirle que se rinda y deponga las armas a cambio de inmunidad total. De lo contrario, afirmó que enfrentará una “muerte segura” en medio de las operaciones militares que se desarrollan contra Irán.

El mensaje fue difundido este domingo a través de un video publicado en la red social Truth Social, donde el mandatario aseguró que las operaciones continúan con intensidad tras la escalada del conflicto que involucra a EUA e Israel.

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable".

La declaración se produce luego de que el propio mandatario confirmara una operación conjunta con Israel durante la madrugada del sábado, en medio del aumento de tensiones en Medio Oriente.

Trump asegura que el mando militar iraní ha desaparecido

Durante su mensaje, Donald Trump sostuvo que gran parte del liderazgo militar de Irán ya no está operativo, al afirmar que “todo el mando militar ha desaparecido”.

Según el presidente estadounidense, varios integrantes de la estructura militar iraní buscarían rendirse para proteger sus vidas.

"Muchos de ellos quieren rendirse para proteger sus vidas. Quieren inmunidad".

Trump insistió en que las operaciones militares continúan con toda su fuerza y que se mantendrán activas hasta que se cumplan todos los objetivos establecidos por su administración.

Estados Unidos justifica la operación militar contra Irán

El mandatario defendió las acciones militares al asegurar que se trata de medidas necesarias para garantizar la seguridad nacional de los estadounidenses.

De acuerdo con Trump, durante décadas Irán ha mantenido una postura hostil hacia EUA y Israel.

"Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a EE.UU. mientras coreaban el lema 'Muerte a Estados Unidos' o 'Muerte a Israel', o ambos".

El presidente también dirigió un mensaje a ciudadanos iraníes a quienes calificó como patriotas que desean un cambio en su país.

"Estados Unidos está con ustedes. Les hice una promesa y la cumplí. El resto depende de ustedes. Estaremos allí para ayudarles".

Trump monitorea las operaciones desde Florida

Esta declaración representa la primera postura institucional de Donald Trump desde que anunció el inicio de la operación militar durante la madrugada del sábado.

Hasta el momento, el mandatario solo había concedido breves entrevistas telefónicas a distintos medios de comunicación.

Durante el fin de semana, Trump permaneció en su residencia privada de Mar-a-Lago, ubicada en Florida, desde donde ha estado monitoreando el desarrollo del operativo militar.

De acuerdo con información oficial, el presidente estadounidense tiene previsto regresar este domingo a la Casa Blanca para continuar con el seguimiento de la situación y las decisiones relacionadas con la ofensiva militar.