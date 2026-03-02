SRE se reúne con representantes de México en Medio Oriente

En una reunión, el canciller reconoció el trabajo realizado por el personal diplomático mexicano y les pidió mantener diálogo con autoridades locales

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión virtual con embajadores mexicanos en el Medio Oriente para evaluar la situación en la región y fortalecer las medidas de seguridad destinadas a proteger a las y los connacionales.

Durante el encuentro, el funcionario reiteró que la prioridad del gobierno mexicano es garantizar la atención y seguridad de todas las personas mexicanas en la zona, tanto residentes como quienes se encuentran en tránsito, varios de ellos afectados por la cancelación de vuelos.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y que no se reportan mexicanos cuya integridad física haya resultado afectada.

Destaca canciller trabajo de diplomáticos mexicanos

Durante la reunión, De la Fuente reconoció el trabajo realizado por el personal diplomático mexicano en la región y les pidió mantener la coordinación con autoridades locales.

El canciller también señaló que es importante preservar la seguridad del personal diplomático y de sus familias, además de continuar fortaleciendo los canales diplomáticos con los gobiernos de cada país.

Espacio aéreo cerrado complica movilidad en la región

La SRE explicó que en varios países del Medio Oriente el espacio aéreo permanece cerrado, lo que ha complicado la movilidad de ciudadanos extranjeros.

Ante esta situación, los protocolos de evacuación contemplan también rutas seguras por vía terrestre para quienes deseen salir cuando las condiciones lo permitan.

Las autoridades mexicanas indicaron que cuentan con un censo de connacionales residentes en cada uno de los países de la región, lo que permite brindar seguimiento a su situación.

SRE pide evitar viajes al Medio Oriente

La Dirección General de Protección Consular reiteró la recomendación de evitar viajar a la región por cualquier vía mientras persista la situación actual.

También pidió a las personas mexicanas que se encuentran en esos países resguardarse en interiores, permanecer en lugares seguros, evitar desplazamientos y mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades locales.

Funcionarios y diplomáticos que participaron

En la reunión participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

También estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.

Teléfonos de asistencia consular

La SRE recordó que las personas mexicanas pueden solicitar apoyo en los siguientes números de asistencia consular: