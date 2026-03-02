Israel bombardea Líbano tras ofensiva de Hezbolá

La escalada se produce tras el bombardeo de este sábado contra territorio iraní, en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron la madrugada de este lunes (tiempo local) que se detectó el lanzamiento de varios misiles provenientes del Líbano con dirección al norte del país, ataques que posteriormente fueron reivindicados por el grupo chií Hezbolá.

De acuerdo con el Ejército israelí, poco después de la medianoche se activaron las alertas antiaéreas en distintas zonas del norte.

La Fuerza Aérea interceptó uno de los proyectiles que cruzó desde territorio libanés y otros impactaron en áreas abiertas, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales.

En paralelo, las fuerzas israelíes anunciaron bombardeos de respuesta sobre territorio libanés.

Por su parte, Hezbolá asumió la autoría de los disparos y señaló que iban dirigidos hacia el sur de Haifa.

A través de un comunicado difundido por medios como Al Jazeera, el grupo afirmó que actuó “en venganza por la sangre del imán Jameneí” y sostuvo que su acción constituye “legítima defensa”.

Las fuerzas israelíes aseguraron que respondían de forma “vigorosa” contra objetivos de Hezbolá en todo el Líbano y acusaron al movimiento de operar bajo el amparo del “régimen terrorista iraní”.

Además, indicaron que estaban preparadas para este escenario como parte de la operación denominada “Rugido del León”, nombre asignado al ataque coordinado con Estados Unidos contra Irán.

La escalada se produce tras el bombardeo de este sábado contra territorio iraní, en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, junto con varios altos mandos militares, en un episodio que dejó más de 200 fallecidos.

En medio de esta confrontación, Israel mantiene bombardeos frecuentes sobre el Líbano con el objetivo de debilitar a Hezbolá, aliado de Teherán.

Por su parte, Irán ha lanzado ataques contra Israel que han causado nueve muertos, y también se han registrado bombardeos en países aliados de Estados Unidos con presencia de bases militares estadounidenses, como Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde se reportaron tres víctimas mortales.