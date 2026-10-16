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Rescatan a dos adultos mayores de inundación en La Estanzuela
Dos adultos mayores fueron rescatados de un vehículo en riesgo de inundación en La Estanzuela, al sur de Monterrey, tras las lluvias.
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