VIE 14 FEB
30°

EN VIVO

Rescatan a dos adultos mayores de inundación en La Estanzuela

Rescatan a dos adultos mayores de inundación en La Estanzuela

Dos adultos mayores fueron rescatados de un vehículo en riesgo de inundación en La Estanzuela, al sur de Monterrey, tras las lluvias.
Clases quedan a consideración de padres ante lluvias en NL

Clases quedan a consideración de padres ante lluvias en NL

La asistencia a clases en Nuevo León queda a consideración de los padres ante las lluvias; las escuelas permanecerán abiertas este viernes.

🌦️ Bibi Bianco te lleva el pronóstico del tiempo en Monterrey. #Clima #INFO7 #NuevoLeón

Lluvias dejan encharcamientos y vehículos varados en Monterrey

Lluvias dejan encharcamientos y vehículos varados en Monterrey

Las lluvias por el frente frío 2 provocan encharcamientos, vehículos varados y cierres viales en Monterrey y otros municipios de Nuevo León.
LOS LECTORES OPINAN
¿Crees que Tigres y Rayados podrían llegar a Liguilla?
Alcanza categoría 3 el huracán Trudy; prevén lluvias intensas

Alcanza categoría 3 el huracán Trudy; prevén lluvias intensas

El huracán Trudy se intensificó hasta alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este viernes 16 de octubre, informó el SMN

Lo más destacado

Se rehúsa a vender última familia en Rotonda de las Casas

Se rehúsa a vender última familia en Rotonda de las Casas

Identifican a 'El 34' como uno de los ejecutados en Gómez Morín

Identifican a 'El 34' como uno de los ejecutados en Gómez Morín
Asesinan a dos hombres en un automóvil sobre Gómez Morín

Asesinan a dos hombres en un automóvil sobre Gómez Morín
Another news

Helicóptero aterriza en carretera de EUA para atender a K9 herido
publicidad

Local

Ver Más
Del agua al frío: así cambiará el clima en Nuevo León este fin

Del agua al frío: así cambiará el clima en Nuevo León este fin

El frente frío 2 mantendrá lluvias en Nuevo León y provocará temperaturas mínimas de hasta 6 grados durante el fin de semana.
Hacen labor de equipo para rescatar a perrito atrapado en canal

Hacen labor de equipo para rescatar a perrito atrapado en canal
Perciben en doble asesinato de capo un intento de infundir miedo

Perciben en doble asesinato de capo un intento de infundir miedo

Deportes

Ver Más
Así se jugará la fecha 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Así se jugará la fecha 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Con el final de torneo cada vez más cerca, los equipos ya no se pueden permitir dejar ir puntos clave en la lucha por la Liguilla
Cerveceros barren a Dodgers y avanzan a la Serie Mundial

Cerveceros barren a Dodgers y avanzan a la Serie Mundial

Milwaukee revirtió una desventaja de cuatro carreras ante Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Nacional y volver...
Toma forma la parrilla de la Fórmula 1 para el año 2027

Toma forma la parrilla de la Fórmula 1 para el año 2027

Escuderías alistan alineaciones para 2027; destacan Checo Pérez en Cadillac, Colapinto en Alpine y duplas consolidadas e...
FMF prohíbe a árbitros pitar en la 'talacha' y limita sus redes

FMF prohíbe a árbitros pitar en la 'talacha' y limita sus redes

A los silbantes afiliados a la FMF se les envió un comunicado confidencial en el que se les prohibió prestar sus servici...

Nacional

Ver Más
Alertan por intensificación de Trudy frente a costas mexicanas

Alertan por intensificación de Trudy frente a costas mexicanas

El ciclón alcanzó la categoría 2, mantiene vientos de 165 km/h y podría convertirse en huracán mayor durante las próximas horas
Trudy sube a categoría 2 y provoca lluvias en tres estados

Trudy sube a categoría 2 y provoca lluvias en tres estados
Inicia IMSS nueva negociación salarial con sus empleados

Inicia IMSS nueva negociación salarial con sus empleados

Internacional

Ver Más
Difunden fotos del papa oficiando misa y con buen aspecto

Difunden fotos del papa oficiando misa y con buen aspecto

El Vaticano publicó este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras su operación, oficiando misa en el hospital Gemelli
Multan a hombre tras caer su hijo desde la ventana de hotel

Multan a hombre tras caer su hijo desde la ventana de hotel

Menor de dos años muere al caer desde una ventana de la cuarta planta de un hotel en Chipre, tras un presunto descuido d...
Elon Musk presenta modelo deportivo de Tesla que 'vuela'

Elon Musk presenta modelo deportivo de Tesla que 'vuela'

El magnate mostró en Texas su nuevo deportivo eléctrico, equipado con propulsores desarrollados junto con SpaceX, capaz...
Bolsonaro acusa a Lula de mentir sobre transporte gratuito

Bolsonaro acusa a Lula de mentir sobre transporte gratuito

El senador criticó al mandatario por recurrir a las mismas promesas que hizo desde su primera campaña y por utilizar las...