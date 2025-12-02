Pagará Infonavit daños a casas por explosión en Pesquería

Los afectados deberán ir a uno de los Centros de Servicio Infonavit (CESI) en la zona metropolitana, de lunes a viernes a partir de las 8:30 a 14:30 horas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras la explosión de un polvorín en el Fraccionamiento Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en su delegación estatal informó que sí pagará los daños en las viviendas afectadas, siempre que las personas acreditadas activen la cobertura del Seguro de Daños incluida en su financiamiento. Este anuncio brinda una vía de apoyo directo para quienes sufrieron afectaciones en su patrimonio derivadas del siniestro ocurrido el pasado viernes 28 de noviembre.

El organismo hizo un llamado a los derechohabientes con crédito vigente de Infonavit cuyas casas resultaron dañadas, para que soliciten de manera formal la aplicación del seguro. No obstante, recordó que uno de los requisitos principales es que el crédito se encuentre al corriente en los pagos al momento del siniestro o, en su defecto, que se firme un convenio de regularización para poder acceder al beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al Seguro de Daños del Infonavit?

De acuerdo con lo informado, este beneficio aplica únicamente para las personas que cuentan con un crédito activo y que tengan su adeudo sin pagos vencidos. Aquellos que presenten atrasos, deberán primero regularizar su situación mediante un convenio. Una vez cumplido ese paso, deberán acudir a cualquiera de los Centros de Servicio Infonavit (CESI) en la zona metropolitana, de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 14:30 horas para continuar con el trámite.

¿Qué tipo de daños cubre este seguro?

El Seguro de Daños del Infonavit está diseñado para proteger el patrimonio de las y los trabajadores ante afectaciones provocadas por explosiones, incendios, inundaciones, sismos, ciclones, huracanes, vientos fuertes, caída de árboles, granizo, nieve, erupciones volcánicas y desplazamientos súbitos de terreno. En el caso de Los Olmos, Pesquería, esta cobertura resulta clave debido a la magnitud del estallido y sus consecuencias en las viviendas cercanas.

Para más información, las personas afectadas pueden comunicarse a Infonatel: 800 008 3900 o consultar el sitio: https://bit.ly/SEGDAÑO

Estas son las oficinas a las que pueden acudir los interesados

Apodaca: Carretera Miguel Alemán #120, Fracc. Industrial Milimex

García: Av. Sor Juana Inés de la Cruz #201, Col. Villa de Nogales

Guadalupe: Av. Benito Juárez #12001, Fracc. Santa Cruz

Monterrey: Mariano Escobedo #733, Col. Centro

Esto es el saldo por la explosión ocurrida en Pesquería

La explosión ocurrió en un domicilio donde se almacenaba pirotecnia y generó una serie de estallidos encadenados que impactaron de forma directa a los inmuebles aledaños. Las autoridades reportaron el colapso total de dos casas, otras dos con daños parciales y al menos 44 viviendas con afectaciones en puertas, ventanas y estructuras debido a la onda expansiva. Además, se registró un saldo preliminar de seis personas lesionadas y cuatro fallecidas, entre ellas dos menores de edad.

Al sitio acudieron elementos de Agentes Ministeriales, Servicios Periciales, Protección Civil de Pesquería y Servicios Primarios, que realizaron inspecciones, limpieza y recopilación de evidencia. También se desarrolló un censo casa por casa para identificar daños y necesidades urgentes. De manera complementaria, unidades caninas de la Agencia Estatal de Investigaciones y Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo recorridos para detectar posibles restos de material explosivo o riesgos latentes.