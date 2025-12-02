Investiga FGR explosión por pirotecnia en Pesquería

el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, explicó la situación y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier punto de venta de pirotecnia

La explosión registrada en una vivienda de la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, derivada del presunto almacenamiento ilegal de pirotecnia, ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que este tipo de delitos se rige por legislación federal.

Así lo confirmó el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, y el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano.

“La FGR toma el caso, ellos tendrán que hacer los dictámenes especiales y determinar qué fue la causa real”, dijo Cavazos Cavazos.

“A través de la FGR que ya empezó de oficio esta investigación, esperemos a los próximos días”, también mencionó Lozano.

Y es que de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la única autoridad encargada de otorgar permisos, así como de autorizar fábricas y talleres que manejen materiales explosivos. Sin embargo, en este caso, el resguardo de pirotecnia se realizaba de manera clandestina, pues la normativa de Nuevo León lo prohíbe.

Desde diciembre de 2024, el gobernador Samuel García firmó un decreto que prohíbe en todo el estado la venta y el uso de pirotecnia, medida que se mantiene vigente hasta septiembre del 2027.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, los funcionarios explicaron la situación y reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier punto de venta o mercado donde se comercialice pirotecnia.

Las denuncias son al 070 o bien al 911. El estado sigue manejando la cifra de al menos cinco casas vecinas afectadas, es decir con daños estructural tres y dos con derrumbe total.

Aunque algunos residentes regresaron ya a sus hogares, ello ocurrió únicamente después de una inspección inmediata realizada por Protección Civil del Estado y del municipio, quienes determinaron que en la mayoría de las viviendas no existían daños estructurales. La autorización final fue emitida por Protección Civil de Pesquería.

El origen del incendio no ha sido establecido. Sin embargo, autoridades señalaron que existe la presunción de que una chispa lo pudo provocar.