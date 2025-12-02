Vendía pirotecnia en redes dueño de casa que explotó en Pesquería

Pedro Macías, quien falleció durante la explosión el pasado viernes, vendía al menos 82 tipos diferentes de artefactos con pólvora

El dueño de la casa que explotó por pirotecnia almacenada en Pesquería ofertaba a través de Facebook su ilegal mercancía.

Pedro Macías, quien falleció durante la tragedia, vendía al menos 82 tipos diferentes de artefactos con pólvora.

En sus redes sociales compartía listas con precios que iban desde los $40 pesos por las denominadas “abejas chinas”, hasta los $6,200 por un paquete de fuegos artificiales.

Macías publicaba su vendimia desde al menos diciembre de 2021, y cada año, en diferentes temporadas, mostraba la diversidad de explosivos que almacenaba.

“Festeja las fiestas patrias con pirotecnia, ya tenemos de todo”, se lee en un post de Facebook.

Imágenes difundidas por él mismo muestran cajas y bolsas repletas de explosivos al interior de su domicilio.

Su perfil público deja ver además que concretaba ventas con habitantes de Pesquería y Apodaca mediante la plataforma.

El viernes la casa donde habitaba Macías explotó por la pirotecnia guardada ilegalmente, dejando como saldo 80 casas dañadas, casi una decena de heridos, y cuatro muertos, entre ellos el propio vendedor y su hija de 15 años.

En la zona de la tragedia, la colonia Los Olmos, la mercancía que ofertaba todavía puede verse esparcida a metros de distancia.

Artefactos conocidos como “palomas gigantes” que no alcanzaron a estallar salieron proyectadas y se acumularon cuadras atrás del incidente.

Las casas aledañas también tenían en sus inmediaciones kilos del papel periódico del que estaban hechos los productos que sí explotaron.