Fallece menor tras explosión en Pesquería; van cuatro muertos

Trasciende que la cuarta víctima es una de las menores que sufrió quemaduras en más del 90% de su cuerpo, cuyo pronóstico se mantenía reservado

Una menor de 15 años que se encontraba internada en el Hospital General de Zona No. 67 del IMSS, perdió la vida a causa de las quemaduras provocadas por la explosión de una vivienda utilizada como almacén de pirotecnia en el municipio de Pesquería.

La víctima fue identificada como Daira Jimena García Zapata, quien perdió la vida durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 01:20 horas.

De acuerdo con un comunicado de la institución sanitaria, esta adolescente sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo al igual que otra menor de edad similar, por lo que se encontraban en estado grave en el área de Cuidados Intensivos de dicho nosocomio.

¿Quiénes son las demás víctimas?

De acuerdo con un listado proporcionado por las autoridades se estableció que son cuatro las personas que perdieron la vida a causa de la explosión registrada la noche del pasado viernes, en la colonia Los Olmos de Pesquería.

Entre ellas se incluye a la menor Ingrid Dannai, de 15 años; Anastacia Rodríguez; de 75 años, falleció tras quedar enterrada bajo los escombros que dejó el estallido.

Previamente, producto de la tragedia, también perdió la vida Pedro Oziel Macías, quien era el dueño de la casa donde se almacenaban ilegalmente los explosivos.

Mientras que entre las heridas sufridas por los, hasta ahora, ocho lesionados, se destacan fracturas, golpes, laceraciones provocadas por el estallido de ventanas, intoxicación por humo y diversas contuasiones.

La tragedia, ocurrida el viernes en la colonia Los Olmos, provocó además daños materiales en 51 viviendas, según cifras del municipio.

Con información de David Cázares