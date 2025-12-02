Efectúan diversos despliegues tras explosión en Pesquería

Hasta el momento se reporta el colapso de dos casas, así como daños en más de 40 viviendas aledañas al sitio del siniestro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras la explosión registrada en la colonia Los Olmos, en Pesquería, donde se almacenaba pirotecnia dentro de un domicilio, continúan las labores de diversas dependencias municipales y estatales para atender los daños y riesgos en la zona.

El siniestro generó una serie de explosiones encadenadas que impactaron de manera severa a las viviendas cercanas y provocaron momentos de pánico entre los habitantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades reportan el colapso total de dos casas, además de otras dos que presentan daños parciales. También se contabilizan 44 viviendas con afectaciones en ventanas, puertas y parte de su estructura debido a la onda expansiva.

La magnitud del estallido dejó además un saldo preliminar de seis personas lesionadas y tres fallecidas, entre ellas una menor que perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital. Entre los heridos hay adultos y menores con fracturas, traumatismos, quemaduras e intoxicaciones por humo.

Servicios de emergencia continúan trabajos en Los Olmos tras la explosión

Agentes Ministeriales y Servicios Periciales permanecen en la zona realizando diligencias, inspecciones y recopilación de evidencia para determinar con precisión las causas del siniestro. Paralelamente, trabajadores de Servicios Primarios y elementos de Protección Civil de Pesquería atienden las afectaciones inmediatas en la colonia.

Protección Civil municipal lleva a cabo un censo casa por casa para identificar daños, registrar necesidades urgentes y brindar asistencia inicial a las familias afectadas. En tanto, Servicios Primarios inició labores de limpieza en calles y áreas públicas, removiendo vidrios, escombros y restos de material dispersado por las explosiones.

Unidades caninas participan en la búsqueda de riesgos y material explosivo

Unidades caninas de la Agencia Estatal de Investigaciones y Protección Civil de Nuevo León arribaron también al sitio para apoyar en la inspección especializada. De manera extraoficial, se señala que los binomios se encuentran realizando recorridos para detectar posibles riesgos latentes, incluida la presencia de pirotecnia que no haya sido recuperada o identificada aún por las autoridades.