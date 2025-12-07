Denuncian poste derribado en Laderas del Mirador

Los postes caídos y cableado expuesto aumentan el peligro de electrocución, accidentes viales y tropiezos, sobre todo en una zona transitada

Vecinos de la colonia Laderas del Mirador en Monterrey denunciaron la caída de un poste de telecomunicaciones sobre la vía pública, tras el paso de un camión de gran altura en el cruce de Valle del Mirador y Centro Cívico M. Prieto. Según los testimonios, la unidad habría enganchado el cableado, provocando que la estructura colapsara por completo.

Desde el incidente, los cables quedaron tendidos sobre la calle, lo que representa un serio riesgo para automovilistas y peatones. Además, los habitantes advierten que otro poste cercano parece estar dañado: se encuentra inclinado y con la base debilitada, lo que aumenta el temor de que pueda caer en cualquier momento.

De acuerdo con testimonios vecinales, el poste se derrumbó cuando un camión de carga de gran altura circuló por una calle con cables bajos, enganchando la estructura hasta derribarla. El impacto no solo dejó sin servicio a hogares cercanos, sino que expuso a transeúntes a cables sueltos y metal retorcido sobre la vía.

¿Qué riesgos representa esta situación para la comunidad?

Los postes caídos y cableado expuesto aumentan el peligro de electrocución, accidentes viales y tropiezos, sobre todo en una zona transitada. La presencia del poste dañado y otro en riesgo suele inquietar a vecinos, quienes temen que un nuevo colapso pueda ocurrir en cualquier momento, especialmente si no se actúa con urgencia.

¿Qué se debe hacer tras un incidente de este tipo?

Los colonos piden a las autoridades municipales y a las empresas de telecomunicaciones responsables que retiren de inmediato el poste derribado y reparen la infraestructura afectada. Además, solicitan una inspección de los postes aledaños para evitar futuros accidentes y asegurar la seguridad pública y vial en la colonia.

Postes caídos o en riesgo reportados durante noviembre

Un recuento realizado por Info7, permite identificar al menos cuatro reportes recientes relacionados con postes caídos o en riesgo de colapso en distintos puntos del área metropolitana.

En San Nicolás, vecinos alertaron sobre un poste que presentaba una inclinación peligrosa y que podría desplomarse en cualquier momento. En otro caso, sobre la avenida Félix U. Gómez, un poste quedó sostenido únicamente por cables, generando alarma entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

Asimismo, en la colonia Las Brisas se reportó la caída de un poste de telefonía, aunque autoridades señalaron que no se registraron personas lesionadas ni daños mayores a viviendas cercanas. Finalmente, en el centro de Monterrey, una ruta de transporte derribó un poste y posteriormente se dio a la fuga, dejando cables expuestos y un riesgo latente para quienes circulan diariamente por ese sector.

Cabe recordar que estos casos corresponden únicamente a los que fueron documentados por Info7, por lo que no se descarta que existan más incidentes de este tipo que no han sido reportados de manera formal.