Queda poste sostenido solo por cables en Félix U. Gómez

Vecinos de la colonia Moderna hacen un llamado urgente a la compañía responsable para que acuda a reparar o sustituir la estructura

Un poste de madera perteneciente a una compañía de telefonía permanece inclinado y sostenido únicamente por los cables del cruce de la calle Violeta y la avenida Félix U. Gómez, en la colonia Moderna, en Monterrey, situación que mantiene en alerta a vecinos y automovilistas.

De acuerdo con lo observado en la zona, la base del poste fue arrancada casi por completo, por lo que su estabilidad depende únicamente de los cables.

Aunque por ahora se han colocado dos conos naranjas como señalización para advertir a los conductores y evitar el paso cerca del punto, el riesgo sigue.

El poste podría provocar afectaciones adicionales en los cables cercanos, incluso de energía eléctrica, lo que representa un peligro mayor ante las condiciones climáticas actuales.

Un cable con corriente podría causar un accidente más allá de la posible caída del poste sobre un peatón o un vehículo.

Ante la situación, hacen un llamado urgente a la compañía responsable para que acuda a reparar o sustituir la estructura.