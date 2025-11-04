Ruta derriba poste y se fuga en el Centro de Monterrey

Testigos refirieron que el chofer ni siquiera detuvo la marcha para verificar si alguno de los usuarios resultó con heridas por el golpe.

Un camión de transporte público derribó un poste de energía eléctrica y se dio a la fuga dejando atrás un caos vehicular sobre la avenida Pino Suárez, en Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Padre Mier, enfrente de los restaurantes de la zona del Teatro Versalles. De acuerdo con Tránsito municipal, testigos observaron como la unidad llevaba pasajeros al momento del impacto. Refirieron que el chofer ni siquiera detuvo la marcha para verificar si alguno de los usuarios resultó con heridas por el golpe.

En la escena quedó partido por la mitad el poste de madre, y la parte superior de la estructura colgaba apoyado de un puñado de cables. Elementos de Protección Civil de Monterrey y Nuevo León cerraron completamente la circulación de Pino Suárez debido que la infraestructura eléctrica tenía todavía energía.

Fue a las 12:32 del mediodía cuando se reportó el percance, y para la 1:00 de la tarde ya se había liberado dos carriles para desfogar el intenso tráfico.

Sobre el responsable, las autoridades únicamente refirieron tener conocimiento de que conducía un camión verde, sin especificar ni la ruta ni unidad. Revelaron que se revisarán las cámaras de videovigilancia para determinar la identidad del conductor de la ruta.

El arribo de la Comisión Federal de Electricidad ocurrió aproximadamente a las 1:30 de la tarde, para coordinar las maniobras de retiro seguro del poste.