Cae poste de telefonía en Las Brisas; no reportan daños

Un poste de madera perteneciente a una compañía telefónica cayó sobre la calle Puerto Champotón, colonia Las Brisas, municipio de Monterrey sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones mayores en el servicio, de acuerdo con los primeros reportes.

Vecinos de la zona señalaron que el poste se desplomó alrededor de las 8:00 de la mañana, pero fue hasta horas más tarde, cuando una cuadrilla de la empresa acudió al sitio para realizar las maniobras correspondientes.

En el lugar permanecían cables sobre el pavimento y algunos colgando de las fachadas, situación que generó preocupación entre los habitantes, aunque no se reportaron incidentes adicionales.

Personal técnico trabaja en el retiro del poste dañado, su reemplazo por uno nuevo y en la restauración total del servicio de telefonía.