Nuevo León

Alertan vecinos por poste apunto de caer en San Nicolás

Por: Esmeralda Valdez

30 Noviembre 2025, 15:40

Residentes de la colonia Francisco G. Sada acordonaron la calle para evitar que las personas se aproximen a esta zona de riesgo

Vecinos de la calle Sierra Nevada en el municipio de San Nicolás alertan sobre un poste de electricidad apunto de caer. 

La situación lleva así desde la mañana de este domingo; sin embargo los habitantes aseguran que ya existe el reporte con Comisión Federal de Electricidad, pero no han acudido a cambiar el poste de madera en mal estado.

Así mismo, los vecinos acordonaron la zona  como medida de precaución para los transeúntes y vehículos que circulen por esta calle. 

Los habitantes de la colonia Francisco G. Sada están a la espera de la cuadrilla de comisión antes de que suceda una tragedia. 

