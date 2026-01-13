Miles de personas en EUA participan en protestas contra ICE

Durante el fin de semana más de 1000 movilizaciones simultáneas sacudieron EUA las cuales responden a lo que califican como una escalada de acciones violentas

Una coalición nacional de organizaciones civiles y de defensa de migrantes convocó a más de 1,000 manifestaciones simultáneas en distintas ciudades de EUA durante este fin de semana, con el objetivo de exigir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abandone las comunidades locales. Las protestas se realizan bajo el lema ‘ICE Out For Good’ y se desarrollan en un contexto de alta tensión social tras la muerte de Renee Nicole Good durante un operativo federal.

De acuerdo con los organizadores, las movilizaciones responden a lo que califican como una escalada de acciones violentas por parte de ICE, así como a un patrón sostenido de abusos en comunidades vulnerables. La convocatoria reúne a colectivos comunitarios, organizaciones de derechos civiles y activistas que demandan rendición de cuentas y cambios estructurales en la política migratoria federal.

#ÚLTIMAHORA‼️:

Enormes protestas pacíficas contra ICE han estallado en la ciudad de Nueva York.



MAGA no puede hacer frente a esto debido a lo pacíficos que son.



Los estadounidenses, en su gran mayoría, se están volviendo contra Trump y el ICE. pic.twitter.com/wIIHjOmb5P — Dr Jose Cuauhtemoc Cervantes (@temotizox) January 11, 2026

Movilizaciones coordinadas en decenas de ciudades

Las acciones se llevan a cabo de manera no violenta, legal y comunitaria, según lo informado por la coalición convocante, en la que participan organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el movimiento ciudadano 50501. Las protestas buscan también honrar a las personas fallecidas en incidentes vinculados con operativos de ICE.

Protestas masivas en Los Ángeles y otras ciudades

En la costa oeste, una multitud numerosa marchó por el centro de Los Ángeles con consignas contra ICE y mensajes dirigidos al presidente Donald Trump. Las pancartas exigían justicia por la muerte de Good y el fin de las políticas de control migratorio actuales.

Además, se reportaron manifestaciones en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington, Boston, Denver y Portland, así como concentraciones más pequeñas en Sacramento, Durham y Tempe. En algunos puntos, las protestas se realizaron en puentes y zonas de alto tránsito vehicular.

Un grupo de manifestantes también se congregó frente a la Casa Blanca, donde expresaron su preocupación por la posibilidad de que se repitan incidentes similares y solicitaron a legisladores federales impulsar reformas a ICE.

Protestan por tercer día consecutivo contra operaciones antimigrantes

Decenas de miles de personas salieron nuevamente a las calles de ciudades y pueblos de EUA para expresar su indignación por lo que consideran el asesinato de una opositora en Minneapolis a manos de un agente federal.

En medio de esta escalada de movilizaciones, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que enviará más agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Minneapolis, precisamente la ciudad donde un despliegue masivo de fuerzas federales derivó la semana pasada en la muerte, captada en video, de una mujer desarmada, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense de 37 años.

Consignas contra ICE se multiplican en todo el país

“ICE fuera para siempre”, se leía en una manta de casi 30 metros de largo desplegada en un poblado de Maryland, donde alrededor de mil manifestantes se congregaron. A unos kilómetros, en la capital nacional, miles más marcharon por el centro de Washington con un mensaje que exigía la salida de ICE y de las tropas federales, en referencia tanto a las redadas antimigrantes como a intervenciones militares en el extranjero.

En Nueva York, miles de personas recorrieron la Quinta Avenida y se detuvieron frente a la Torre Trump para corear consignas contra el presidente. Entre las pancartas destacaban mensajes críticos a la secretaria de Seguridad Interna y referencias a la novela 1984 de George Orwell, como símbolo de un retroceso democrático.

Minneapolis concentra la movilización más numerosa

La manifestación más grande del día tuvo lugar en Minneapolis, donde decenas de miles de personas volvieron a tomar las calles. Organizadores informaron que estas movilizaciones forman parte de más de mil acciones de protesta registradas durante el fin de semana en distintos puntos del país.

En el poblado de Hyattsville, Maryland, alrededor de mil manifestantes leyeron en voz alta los nombres de la mujer fallecida tras recibir disparos de un agente de ICE, así como de otras personas que, según denunciaron, han muerto durante operativos migratorios. Algunas personas cantaban, mientras otras pedían a los automovilistas tocar el claxon en señal de apoyo.

Las pancartas, tanto en español como en inglés, repetían consignas como “Dejen de deportar vecinos y amigos”, “Fuera ICE” y “No al fascismo”. Mensajes similares se observaron en protestas desde Texas hasta Alaska, pasando por Hawái, Florida y Montana.

Muerte de Renee Good detona indignación nacional

Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un operativo realizado el miércoles por la mañana. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que se trató de un acto de defensa propia, al señalar que la mujer habría intentado embestir a los agentes con su vehículo.

No obstante, autoridades estatales y locales han cuestionado esta versión, al señalar inconsistencias en los videos que circulan del incidente. El caso ocurrió en el contexto del despliegue de aproximadamente 2,000 agentes federales como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno federal.

El presidente Donald Trump respaldó públicamente la versión del Departamento de Seguridad Nacional y atribuyó los hechos a ataques de la “izquierda radical” contra agentes federales.