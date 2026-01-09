¿Quién era Renée Good? Mujer asesinada por ICE en Mineápolis

El presidente de EUA, Donald Trump, declaró que las imágenes difundidas son “difíciles de ver” y sostuvo que la conductora actuó de forma desordenada

Una mujer identificada como Renée Nicole Good, de 37 años, murió este miércoles en la ciudad de Mineápolis tras recibir disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA (ICE), durante un operativo federal contra la migración irregular. El caso ha generado protestas locales, una investigación oficial y un enfrentamiento político entre autoridades federales y estatales.

De acuerdo con información confirmada por fuentes federales a medios estadounidenses, Good era ciudadana estadounidense y madre de tres hijos. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del agente que disparó. El gobierno federal sostiene que el uso de la fuerza fue en defensa propia, mientras que autoridades municipales y estatales de Minnesota rechazan esa versión.

¿Cómo ocurrió el operativo en el que murió Renée Nicole Good?

Los hechos ocurrieron cuando agentes federales realizaban un despliegue migratorio en zonas metropolitanas de Mineápolis y St. Paul. Videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación muestran el momento en que el vehículo conducido por Good se encontraba parcialmente bloqueando una calle cuando varios agentes se aproximaron.

En las imágenes se observa a los agentes intentando abrir la puerta del lado de la conductora. Posteriormente, el vehículo acelera hacia la derecha. Uno de los agentes, que aparentemente intentaba impedir el avance, realizó varios disparos dirigidos al asiento del conductor. El automóvil continuó su trayectoria hasta impactarse contra otro vehículo estacionado.

Una mujer quiso plantarle cara al ICE y terminó sin vida.

Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de un niño fue abatida por agentes del ICE en Minneapolis.#ReneeGood #ICE #minneapolis pic.twitter.com/FdztL8lWMK — INFO7MTY (@info7mty) January 8, 2026

Versiones encontradas entre autoridades federales y locales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el agente actuó para proteger su vida y la de otras personas presentes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente como un acto de violencia contra el personal migratorio y señaló que la conductora habría intentado embestir a los agentes.

🚨HOLY SHIT: Kristi Noem just called the Minneapolis woman a terrorist- claiming ICE agents were “attacked” after an agent jumped to safety before shooting her in the face multiple times.



Kristi Noem is a complicit monster.



NOEM: “(What the victim did) was an act of domestic… pic.twitter.com/L0T3osOErO — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 7, 2026

En contraste, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazó públicamente esa caracterización y aseguró que, tras revisar los videos disponibles, no se trata de un caso de defensa propia. El edil también criticó el despliegue de más de 2 mil agentes federales en la zona metropolitana como parte de la ofensiva migratoria impulsada por el gobierno federal.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que se abrió una investigación formal sobre el tiroteo y expresó preocupación por la posible alteración de la escena, debido a que agentes federales permanecieron tocando el vehículo tras el incidente.

¿Quién era Renée Nicole Good?

La identidad de la mujer fue confirmada horas después por su madre, Donna Granger. Good residía en el área metropolitana de Mineápolis–St. Paul junto a su pareja. Era originaria de Colorado Springs y se había mudado a Minnesota el año pasado, procedente de Kansas City.

Según información recopilada por medios locales, Good estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Virginia, donde obtuvo una licenciatura en inglés en 2020. Ese mismo año recibió un reconocimiento estudiantil de la Academia de Poetas Estadounidenses.

En años previos trabajó como asistente dental y en una cooperativa de crédito. En etapas recientes se dedicaba al hogar. También había participado en un podcast junto a su segundo esposo, quien falleció en 2023. Good tenía tres hijos, uno de ellos de seis años.

Donald Trump reacciona ante caso de Renée Nicole, mujer asesinada por ICE en Mineápolis

El presidente de EUA, Donald Trump, declaró que las imágenes difundidas son “difíciles de ver” y sostuvo que la conductora actuó de forma desordenada y obstruyó la labor de los agentes, lo que, según su versión, derivó en una reacción defensiva.

Por su parte, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez calificó el hecho como un “asesinato público” y exigió responsabilidades. Las declaraciones reflejan la polarización nacional en torno a los operativos migratorios y el uso de la fuerza por parte de agencias federales.

Protestas tras el asesinato de mujer por agentes de ICE en Mineápolis

Tras el suceso, cientos de personas se manifestaron en el lugar del incidente, ubicado cerca de una zona con negocios de inmigrantes históricos y a menos de dos kilómetros del sitio donde George Floyd perdió la vida en 2020 durante una intervención policial. La cercanía geográfica incrementó la tensión social y la atención mediática.

The Trump regime murdered Renee Nicole Good. Mineápolis came together last night to demand justice and show that we will not be intimidated into silence by fascists. Rest in Power Renee. ❤️✊ pic.twitter.com/K3VvdqVHPb — Jacob Thomas (@JacobThomasMPLS) January 8, 2026

El área de las Twin Cities se encontraba bajo un ambiente de alerta desde el anuncio del DHS sobre un operativo migratorio enfocado, en parte, en presuntas irregularidades administrativas y fraudes relacionados con residentes somalíes. Kristi Noem confirmó que se han realizado “cientos” de detenciones como parte de esta campaña.