Difunden video de agente de ICE en tiroteo en Mineápolis

Las imágenes, grabadas con un celular, muestran los momentos previos y posteriores al uso de fuerza contra Renée Good que terminó arrebatándole la vida

Un video grabado por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) documenta los instantes previos y posteriores a un tiroteo ocurrido en Minneapolis, en el que murió Renée Good. El material fue registrado con el teléfono celular del propio agente, identificado como Jonathan Ross, y ofrece una secuencia directa de los hechos desde su punto de vista.

De acuerdo con información confirmada por autoridades federales, el video muestra el momento en que el agente se aproxima a una camioneta color borgoña que se encontraba detenida de forma perpendicular a la calle, obstruyendo el tránsito. Ross camina frente al vehículo y se dirige al lado del conductor, sin emitir palabras.

¿Qué se observa en los primeros momentos del video?

Mientras el agente rodea el vehículo, Renée Good aparece con la ventanilla abajo, mirando directamente hacia él. En el audio se escucha a la conductora decir: “No estoy enfadada contigo”. El agente no responde y continúa caminando, con el teléfono levantado, registrando la escena.

Al llegar a la parte trasera del vehículo, una pasajera que había descendido previamente se dirige al agente y le dice:

“No cambiamos la matrícula todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma matrícula cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

La mujer se acerca al agente mientras sostiene el teléfono frente a su rostro.

¿Cómo escala el enfrentamiento?

En el video, la pasajera continúa increpando al agente con frases como:

“¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a buscarte algo de comer, grandullón”.

Al intentar regresar al vehículo, la puerta se encuentra cerrada.

En ese momento, se escucha la voz de otro agente que ordena a la conductora: “Sal del maldito coche”. Instantes después, Good acciona el vehículo, da marcha atrás y gira el volante hacia la derecha, alejándose de donde se encontraba el agente.

Un video grabado por el propio agente de ICE, Jonathan Ross, ofrece una visión directa de los instantes antes del tiroteo que terminó con la vida de Renee Good en Minneapolis. 📱



La grabación muestra a Good hablando con calma con el agente. “No estoy enfadada contigo”, le dice… pic.twitter.com/qD7bJxXUMO — INFO7MTY (@info7mty) January 9, 2026

¿Qué ocurre durante los disparos?

La camioneta avanza y el agente exclama “¡wow!”, seguido de tres detonaciones en rápida sucesión. El ángulo de la cámara se eleva bruscamente hacia el cielo, por lo que no se aprecia si el vehículo hizo contacto directo con el agente.

Otro video previo, grabado por un transeúnte, sugiere que la camioneta pudo haber tenido contacto al moverse de forma repentina hacia un costado, sin embargo, el tiroteo no es visible en el material captado por el agente.