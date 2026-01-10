Revelan identidad de agente de ICE; Vance plantea inmunidad

Esto tras el asesinato ocurrido el 7 de enero, en el marco de una redada migratoria en el sur de Mineápolis que derivó en la muerte de Renée Nicole Good

La identidad del agente del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) que disparó contra una mujer durante un operativo federal en Mineápolis fue confirmada a través de documentos judiciales y fuentes con conocimiento directo del caso. El oficial fue identificado como Jonathan Ross, de 43 años, con más de diez años de trayectoria dentro de la agencia.

El incidente ocurrió el 7 de enero, en el marco de una redada migratoria en el sur de la ciudad, y derivó en la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años. El caso generó una amplia reacción pública y abrió un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

Confirman quién es el agente de ICE que disparó en Mineápolis

Aunque ICE evitó inicialmente revelar el nombre del agente, su identidad fue establecida tras la circulación de una imagen en redes sociales y la verificación con registros judiciales previos. Funcionarios federales se limitaron a describirlo como un elemento con experiencia, sin precisar a qué oficina estaba adscrito.

UPDATE: Johnathan Ross is a Minneapolis resident and a 10-year veteran of Enforcement and Removal Operations’ Special Response Team.



Last year, he was involved in an incident in which he was dragged by a vehicle, requiring multiple stitches. pic.twitter.com/ympk3xVEt3 — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 8, 2026

Ross participaba en un despliegue táctico especializado cuando ocurrió el tiroteo. De acuerdo con autoridades federales, el agente forma parte de un equipo de respuesta especial entrenado para operativos de alto riesgo. La investigación sobre el uso de la fuerza permanece abierta y bajo jurisdicción federal.

Gobierno Federal informa que agente fue lesionado durante otro arresto

El historial del agente incluye un episodio registrado en junio de 2025, cuando participó en la detención de un hombre con antecedentes penales en Bloomington, Minnesota. En ese operativo, el sospechoso puso el vehículo en marcha mientras Ross intentaba asegurar el arresto.

El agente fue arrastrado por el automóvil durante varios metros y sufrió heridas que requirieron 33 puntos de sutura en brazos y manos, según consta en documentos judiciales. El conductor fue declarado culpable meses después por el delito de agresión a un oficial federal.

Este antecedente ha sido citado por funcionarios del Gobierno federal como contexto para entender la actuación del agente durante el operativo más reciente.

Autoridades federales plantean inmunidad absoluta

Tras hacerse pública la identidad del agente, el vicepresidente de EUA, J.D. Vance, afirmó que Ross se encuentra protegido por inmunidad absoluta, al tratarse de un funcionario federal que actuaba en una operación autorizada.

Desde la Casa Blanca, Vance sostuvo que el agente cumplía con su deber y aseguró que la mujer fallecida habría dirigido su vehículo hacia los oficiales. Esta versión no ha sido confirmada de manera concluyente por autoridades locales, que mantienen su propia revisión de los hechos.

A propósito del asesinato de Renée Nicole Good, es increíble lo que afirma este sujeto, vicepresidente de EEUU, los "agentes del ICE, tienen inmunidad absoluta". Es decir pueden matar y atropellar al que sea, en completa impunidad. pic.twitter.com/satjrraGCn — Orlando Curioso (@Orlando71156528) January 9, 2026

Reacciones locales y protestas tras el operativo

El caso provocó manifestaciones en distintos puntos de Mineápolis, con al menos ocho personas detenidas durante las protestas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una situación de emergencia y pidió a la Guardia Nacional estar preparada ante posibles disturbios.

💥🇺🇸 Miles protestan en Mineápolis



⚡️ Ante los hechos ocurridos miles de personas se congregaron en la avenida donde la ciudadana estadounidense Nicole Good fue abaleada por los agentes federales en la ciudad, repitiendo la consigna “Minesota no necesita más ICE”. pic.twitter.com/ej2cZFxXNk — HispanTV (@Nexo_Latino) January 8, 2026

En tanto, el alcalde de la ciudad cuestionó la actuación de los agentes y señaló que el uso de la fuerza podría haber sido injustificado. Especialistas en protocolos policiales han indicado que disparar contra vehículos en movimiento suele estar restringido en muchas corporaciones por el riesgo colateral.