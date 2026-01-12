EUA enviará cientos de agentes a Minnesota tras protestas

Kristi Noem anunció el envío de más agentes federales a Minnesota tras la muerte de una manifestante en un operativo migratorio de ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este domingo el envío de “cientos” de agentes federales adicionales a Minnesota, en medio de un clima de tensión generado por la muerte de una manifestante durante un operativo del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE).

Refuerzan presencia federal en Mineápolis

Durante una entrevista en el programa Sunday Morning Futures, de Fox News, Noem señaló que el despliegue busca garantizar la seguridad de los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza que operan en Mineápolis.

Indicó que los nuevos elementos se sumarán a los aproximadamente 2 mil 100 agentes federales enviados a la entidad a principios de mes.

Advertencia a manifestantes

La funcionaria advirtió que cualquier intento de obstaculizar las operaciones migratorias o ejercer violencia contra las fuerzas del orden será considerado un delito.

Aseguró que quienes incurran en estas acciones enfrentarán consecuencias legales.

Justificación del operativo

Noem argumentó que Minnesota requiere una fuerte presencia federal al considerar que es un punto crítico de delitos como el robo de recursos públicos, la trata de menores y el tráfico sexual, particularmente entre inmigrantes indocumentados.

Protestas y muerte bajo investigación

El anuncio ocurre tras más de mil protestas registradas el fin de semana en distintas ciudades de Estados Unidos contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump y por la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años abatida por un agente federal durante un operativo migratorio en Mineápolis.

Mientras autoridades federales sostienen que la víctima intentó arrollar a un agente, funcionarios locales aseguran que los videos disponibles muestran que la mujer intentaba retirarse del lugar.

El caso ha generado críticas del alcalde de Mineápolis y del gobernador de Minnesota, quienes exigen una investigación transparente.