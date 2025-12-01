Ellos son los nominados que podrían salir tras traición de Kim

Descubre quiénes quedaron en la lista final de nominados y qué traición movió las piezas rumbo a la eliminación de este domingo

En La Granja VIP no hay espacio para la calma. Una sola frase comenzó a retumbar dentro de la casa y fuera de ella: La Traición. Las alianzas empezaron a resquebrajarse, las miradas se volvieron desconfiadas y cada movimiento fue calculado con precisión milimétrica por los participantes.

El momento decisivo llegó después de que Kim Shantal ganara La Salvación durante la noche del jueves. Su poder no solo le permitió cambiar el rumbo de la nominación, también la colocó en el centro de una de las decisiones más contundentes de lo que va de la temporada, dejando sin protección a una de las figuras más comentadas del reality.

La Traición en La Granja VIP: la jugada de Kim Shantal que cambió todo

La primera gran sorpresa fue que Kim Shantal decidió no salvar a Fabiola Campomanes, quien muchos pensaban sería su elección lógica. En lugar de ello, optó por sacar a El Patrón de la lista de nominados, una decisión que dejó sorprendidos tanto a sus compañeros como al público que sigue el programa noche tras noche.

Esta determinación ya mostraba una clara ruptura de acuerdos previos, ya que Fabiola incluso había reconocido, minutos antes frente a Adal Ramones, que intuía que no sería la elegida para salir de la cuerda floja. Aun así, la tensión apenas comenzaba, pues faltaba el momento más esperado por todos: la Doble Traición.

En esta dinámica, Kim tuvo que nominar directamente a un granjero, quien a su vez debía traicionar a otra persona y sumarla a la lista. Sin titubeos, decidió señalar a Alfredo Adame. La bomba explotó cuando Adame cumplió su papel y eligió a Sergio Mayer Mori, colocándolo también entre los nominados.

Nominados de La Granja VIP en la semana 7: lista completa

Con la fuerte decisión de la noche del viernes, la lista de nominados quedó conformada por Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, quienes se unieron a dos participantes que ya se encontraban en riesgo desde días atrás.

Lis Vega no tuvo oportunidad de ser salvada. Su situación quedó definida desde La Asamblea, ya que por el efecto del Huevo Dorado fue vetada de cualquier posibilidad de salvación. La actriz y bailarina se mantiene nominada por mayoría de votos, sin opción a escape.

Por otro lado, Fabiola Campomanes se convirtió en la primera nominada de la semana luego de ser mencionada en El Legado de Kike Mayagoitia, el sexto eliminado del reality. Al no ser rescatada por Kim Shantal, su lugar en la zona de riesgo quedó completamente confirmado.

Cómo votar en La Granja VIP y salvar a tu favorito esta semana

Las votaciones de La Granja VIP ya están abiertas. Los seguidores pueden ingresar al sitio web oficial o a la app TV Azteca En Vivo para emitir hasta 10 votos diarios por su granjero favorito. Además, al responder una breve encuesta, es posible obtener 10 votos extra.

Con la traición como eje central de esta semana, el panorama rumbo a la eliminación del domingo sigue lleno de incertidumbre. Las estrategias ocultas, las alianzas que se rompen y las decisiones inesperadas mantienen al público al borde del asiento en uno de los capítulos más intensos de la temporada.