Este granjero es el capataz de la semana siete y gana inmunidad

La decisión ya está tomada: tras una dinámica que mantuvo a todos en suspenso, César Doroteo se convirtió en El Capataz de la semana 7 en La Granja VIP, superando a Eleazar Gómez y asegurando su permanencia por lo menos una semana más dentro del reality.

Todo comenzó cuando el público eligió nuevamente a los dos aspirantes al cargo, luego de una jornada de votaciones que definió a César y Eleazar como los rivales directos por el puesto más codiciado entre los habitantes del rancho. Esta prueba dependía en gran parte del azar, aunque la rapidez de cada participante podía inclinar la balanza a su favor.

Para Eleazar, este duelo representaba una oportunidad que prácticamente nunca había tenido: fue vetado en las dos primeras semanas por hacer trampa en una de las dinámicas iniciales y, más adelante, terminó desempeñándose como peón en las semanas tres, cinco y seis. Hasta ahora, jamás había sido Invitado del Capataz.

Del otro lado estaba César Doroteo, quien había sido peón en la semana uno y en la seis. Aunque había estado cerca de ganar en competencias previas, nunca había logrado quedarse con el liderazgo, aunque sí había tenido la experiencia de ser Invitado.

Esta vez, la suerte y el desempeño finalmente lo favorecieron. Ser El Capataz no solo le otorga inmunidad total a la nominación, sino que también le abre la puerta al único cuarto privado de La Granja VIP, completo con amenidades exclusivas, tina y la comodidad que todos envidian.

Además, en una semana marcada por el reto de vivir sin energía eléctrica, César será la única persona dentro del reality que podrá disfrutar de una ducha caliente en interiores, un lujo que seguramente marcará la diferencia en el ánimo general del grupo.

Con su nuevo título, César Doroteo se posiciona como una de las figuras clave del juego, listo para enfrentar una semana en la que el poder y la comodidad están completamente de su lado.