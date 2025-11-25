Este es el nominado por el legado de Kike Mayagoitia

¡No te lo esperas! Su legado, una carta que puede usarse con estrategia, con coraje o por simple instinto de supervivencia. Y Kike la jugó sin temblarle la voz.

En La Granja VIP nada termina cuando alguien se va… y Kike Mayagoitia lo dejó clarísimo al ejecutar su último movimiento antes de abandonar el reality. El conductor, recién expulsado, no salió con las manos vacías: salió dejando fuego, mensaje y una nominada directa que podría cambiar por completo el tablero.

Porque sí, en este juego cada eliminado tiene un poder final: su legado, una carta que puede usarse con estrategia, con coraje o por simple instinto de supervivencia. Y Kike la jugó sin temblarle la voz.

¿Qué es exactamente el legado en La Granja VIP?

El famoso legado es el derecho que tiene cada eliminado de elegir a cualquier granjero o granjera y colocarlo automáticamente en posición de nominación. No hay negociación, no hay defensa posible y no importa si es por venganza, por cálculo frío o por intentar salvar a un aliado.

Así fue como Kike cayó nominado… y cómo respondió

El origen del drama inició en el viernes de La Traición, cuando Lis Vega —gracias al poder del Huevo Dorado ganado por su equipo— decidió convertir a Kike en el quinto nominado. Pero aquí viene la parte inesperada: según el video de La Tentación que Kike vio antes de despedirse, todo indica que Sergio Mayer Mori habría sido el verdadero cerebro detrás de esa jugada, susurrándole a Lis que lo subiera.

El movimiento fracturó por completo la alianza entre Lis Vega, Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, un trío que parecía sólido… hasta ese momento.

¿A quién dejó nominado Kike Mayagoitia?

El conductor, lejos de irse en silencio, lanzó su última granada estratégica antes de cruzar la salida. Con una sonrisa y un tono que dejó helados a más de uno, soltó:

“Les dejé unas instrucciones. Esto apenas es el inicio”.

Y entonces dejó su legado: Fabiola Campomanes quedó nominada por primera vez en la temporada.

Sí, justamente Fabiola, pieza clave del team que lo traicionó, quedó expuesta directamente gracias al movimiento final de Kike. Un mensaje contundente, un cierre dramático y una jugada que deja claro que, aunque esté fuera, todavía mueve el juego.

¿Cuándo empiezan las votaciones para salvarla?

Como cada semana, las votaciones se abren los miércoles, justo después del momento más tenso: La Asamblea.

Y se cierran el domingo durante La Gala, en cuanto Adal Ramones suelta su ya icónico corte.

Fabiola tendrá su única oportunidad de salvarse en el juego de La Salvación este jueves… pero si no lo logra, dependerá por completo de los votos del público.