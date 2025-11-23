Natália Subtil no deja a Mayer Mori ver a Mila en su cumpleaños

La modelo explica su decisión de evitar que su hija participe en “La Granja VIP” o hable con su padre, en medio de tensiones y declaraciones cruzadas.

La participación de Sergio Mayer Mori en “La Granja VIP” estuvo marcada por un momento especialmente sensible: la ausencia total de su hija Mila durante las celebraciones por su noveno cumpleaños. Aunque el actor expresó su deseo de verla o recibir algún mensaje de ella desde el encierro del reality, la menor no apareció ni envió contenido alguno. La determinación, explicó la modelo brasileña Natália Subtil, fue exclusivamente suya.

A través de un comunicado, Subtil detalló que su decisión respondió principalmente a la necesidad de proteger a su hija ante comentarios públicos que consideró “falsos e inapropiados”. Según precisó, permitir que Mila participara en el programa, grabara un video o realizara cualquier dinámica similar habría sido incompatible con el resguardo que, como madre, considera necesario.

Para quienes preguntan si estará Mila con su papá el día de hoy por el día de su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera. https://t.co/tGa3HI5Q25 — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 21, 2025

La ausencia de Mila contrasta con su participación al inicio de la temporada, cuando acompañó a Mayer Mori durante su ingreso al reality junto con su abuelo Sergio Mayer. Este último criticó la resolución de Subtil y dio a entender desacuerdo con la medida.

La relación entre Natália Subtil y la familia Mayer ha atravesado múltiples altibajos a lo largo de los años, y este episodio reavivó la controversia. Sin embargo, Subtil insistió en que su prioridad es preservar un entorno sano para su hija y evitar exponerla a controversias públicas derivadas del programa o de declaraciones hechas dentro de él.

Mayer Mori revive momentos difíciles dentro de La Granja VIP

Sergio Mayer Mori ha compartido algunas experiencias personales relacionadas con su paternidad temprana. El actor recordó la presión emocional que vivió cuando, siendo menor de edad, se enteró de que sería padre, una etapa que calificó como complicada.

Narró además que, tras una discusión, Subtil abandonó la casa y dio declaraciones a una revista sensacionalista, algo que —según él— ocurrió cuando él todavía era un menor de edad y lo dejó vulnerable mediáticamente. Aun así, el actor ha insistido en que su amor por Mila es profundo y que su intención es seguir construyendo una relación sólida con ella.

El distanciamiento de Mila en su cumpleaños dentro del reality no solo generó un momento emocionalmente cargado para Mayer Mori, sino que también expuso nuevamente las tensiones familiares que han acompañado a ambas partes por años. Mientras “La Granja VIP” continúa, el tema continúa generando conversación en redes y entre seguidores del programa, quienes observan cómo la dinámica entre Subtil, Mayer Mori y la familia Mayer vuelve a ocupar el centro del debate público.