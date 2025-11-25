¿Quién es Kike Mayagoitia, el sexto eliminado de ‘La Granja VIP’?

Su salida sorprendió a fans y encendió las redes, pero detrás del conductor hay una trayectoria sólida en TV y fisicoculturismo que pocos conocen.

La sexta semana de La Granja VIP cerró con una salida que pocos vieron venir. Kike Mayagoitia, conductor de televisión con una carrera bien cimentada, se convirtió en el sexto eliminado del reality, dejando tras de sí una ola de reacciones entre fans, detractores y espectadores sorprendidos. Pero ¿quién es realmente el hombre que abandonó la competencia en medio de una de las nominaciones más intensas de la temporada?

Kike, originario de Tampico y con 39 años, llegó al reality respaldado por años de trayectoria frente a la cámara. Aunque estudió Ingeniería Mecánica, la televisión lo atrapó desde 2011 y terminó convirtiéndose en una de las figuras masculinas más queridas de Venga la Alegría. Fuera del estudio, también tiene una historia destacada en el deporte: compitió en Mister World México, representó al país en Inglaterra y ganó la categoría Sport Model en Musclemania, uno de los eventos más exigentes del fisicoculturismo internacional. Esa mezcla de disciplina, temple y carisma lo convirtió en uno de los granjeros más estables… hasta ahora.

¿Cómo fue la eliminación de Kike Mayagoitia?

La placa de nominados reunió a Kim Shantal, Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y al propio Kike, lo que generó una semana de enfrentamientos entre fandoms. El público salvó primero a Adame y luego a César, dejando a Kike, Kim y Eleazar en la cuerda floja.

Antes del anuncio final, llegó el momento de La Tentación.

Kim eligió leer un post viral donde se insinuaba que ella y otros participantes estaban siendo manipulados como parte de una supuesta estrategia de Sergio Mayer Mori.

Eleazar vio una escena interna donde tres granjeros —incluido Kike— hablaban mal de él.

Y Kike recibió un video aún más delicado: Sergio aconsejando a Lis Vega nominarlo con el Huevo Dorado, lo que explicaba cómo terminó en la lista de sentenciados.

Con el ambiente tenso y los tres esperando respuesta, Adal Ramones dio el veredicto: Kike debía abandonar La Granja VIP. Kim Shantal y Eleazar regresaron inmediatamente a la competencia.

Su salida no solo movió al fandom, también deja un hueco perceptible en el reality, especialmente porque Kike equilibraba estrategia, calma y una presencia sólida que pocos concursantes han podido replicar.