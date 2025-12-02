Eliminados, favoritos y posibles finalistas de la Granja VIP

El clímax del reality se acerca: las estrategias, rivalidades y reacciones del público podrían definir quién llega a la final y quién se lleva el premio

Desde su estreno, La Granja VIP ha generado expectativa, polémica y giros inesperados. Lo que en un inicio parecía una competencia informal entre celebridades se ha convertido en una batalla de popularidad, alianzas, votos y estrategias.

Con varias galas de eliminación ya realizadas, el público y los fans están atentos a cada renuncia, cada expulsión y cada sorpresa. A continuación repasamos quiénes ya fueron eliminados, quiénes quedan en el reality, quiénes apuntan como favoritos.

Quiénes han sido eliminados hasta ahora

Según la lista oficial, los primeros en abandonar la competencia fueron Carolina Ross, Sandra Itzel y Omahi. Posteriormente, se unió a la lista de eliminados Jawy Méndez, quien quedó fuera tras una gala de votación del público. Después, la salida correspondió a Manola Díez, quien se despidió agradeciendo a sus seguidores. Kike Mayagoitia fue eliminado del reality en la séptima semana y recientemente, Lis Vega tuvo que dejar el programa tras una intensa gala.

A todo ello se suma la baja voluntaria de Lolita Cortés, quien decidió abandonar el reality por motivos personales, lo que representó una baja inesperada fuera del formato de eliminación habitual.

Quiénes permanecen en competencia

Tras esas salidas, el grupo de granjeros que siguen en contienda son: Alfredo Adame, César Doroteo “Teo”, Kim Shantal, “El Patrón” Alberto del Río, “La Bea”, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez, quienes buscan reforzar alianzas y estrategias para llegar a la final

Sin duda, a estas alturas del programa, enfrentan rondas más cardiacas de nominaciones, traiciones, salvaciones y votaciones, lo que ha incrementado la tensión dentro y fuera de la granja.

Favoritos del público y posibles finalistas

De acuerdo con rumores de filtraciones, algunos de los que podrían llegar a la final serían “La Bea” como favorita, además de César Doroteo, Alfredo Adame y Kim Shantal.

Este rumor ha levantado sospechas debido a que los eliminados se han ajustado al orden del documento filtrado, lo que alimenta teorías de posible manipulación en las salidas.

Qué esperar de las próximas semanas en La Granja VIP

Con varios nombres fuertes aún en competencia, las siguientes eliminaciones prometen ser decisivas. Si la filtración tiene algún grado de verdad, cabe esperar más salidas sorpresivas. Pero también existe el factor impredecible: el voto del público parece más volátil que nunca.

El clímax del reality se acerca: las estrategias, rivalidades y reacciones del público podrían definir quién llega a la final y quién se lleva el premio.

Así que vale la pena seguir de cerca cada gala, cada nominación y cada movimiento dentro de La Granja VIP. El drama aún no empieza.