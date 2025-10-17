Así funciona el 'Viernes de Traición' en La Granja VIP

Las reglas de La Granja VIP establecen que el "Viernes de Traición" redefine el tablero cada semana, porque la decisión de un concursante puede alterar a todos

Después de una semana cargada de estrategias, alianzas rotas y una nominación que generó controversia, La Granja VIP se prepara para vivir su primer "Viernes de Traición", una de las dinámicas más temidas por los participantes y más esperadas por la audiencia.

El "Viernes de Traición" promete ser un punto de inflexión en la competencia. De acuerdo con la dinámica oficial del programa, esa noche uno de los nominados tendrá la oportunidad de salvarse, pero a cambio deberá traicionar a otro compañero y colocarlo en su lugar. Esta decisión puede modificar por completo la estrategia de los habitantes y la percepción que el público tiene de ellos.

Las reglas del juego en La Granja VIP establecen que el "Viernes de Traición" redefine el tablero cada semana, ya que la decisión de un solo concursante puede alterar el destino de todos. El riesgo no es solo la eliminación, sino el deterioro irreparable de las relaciones dentro de la casa.

Alberto del Río, ‘El Patrón’, líder de la semana, destacó que las reglas de la dinámica están diseñadas para forzar a los concursantes a salvarse por estrategia, más que por alianza o simpatía. "La tradición es meter a alguien más y salir uno de los nominados... pero hay un poquitito de justicia," comentó, explicando la transferencia de votos que favorece al granjero que logre la salvación y el reemplazo.

La expectativa se ha disparado tras la reciente nominación de La Bea, quien quedó en la cuerda floja junto a Eleazar Gómez. La influencer, una de las favoritas del público por su espontaneidad, se convirtió en tendencia luego de que varios compañeros la nominaran bajo el argumento de que “no la conocían lo suficiente”.

Esta justificación fue interpretada por los televidentes como un intento de alianza estratégica para debilitarla, provocando indignación y generando una ola de apoyo masivo en redes sociales.

El "Viernes de Traición" podría ofrecerle a La Bea una oportunidad única: recuperar su posición o pagar el costo de una decisión moralmente difícil. Si resulta seleccionada para participar en la dinámica de salvación, deberá decidir si acepta la propuesta de traicionar a otro granjero, con el riesgo de romper alianzas o convertirse en la nueva "villana" del reality.

Por su parte, Eleazar Gómez también enfrenta un dilema. Aunque ha mantenido un perfil competitivo, su permanencia depende tanto del resultado de la dinámica como del respaldo del público, que hasta ahora ha mostrado opiniones divididas sobre su participación.

Los seguidores del programa han expresado su emoción en redes: “Si La Bea se salva, que tiemblen todos”, escribió un usuario en X, mientras que otro comentó: “Este viernes sabremos quién está dispuesto a traicionar para sobrevivir”.

Con el ambiente cada vez más tenso y las estrategias en juego, el "Viernes de Traición" se perfila para marcar el primer gran golpe de efecto en La Granja VIP, confirmando que, en este reality, solo el más astuto logra mantenerse en pie.