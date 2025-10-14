'La Granja VIP' inicia como el nuevo reality estelar de TV Azteca

La Granja VIP representa un medidor de sentimientos y emociones, pues los competidores irán conociéndose mejor a si mismo

Un grupo de personalidades que han destacado ya sea en la música, la actuación, la conducción, la lucha libre o en las redes sociales integran el primer grupo de participantes de La Granja VIP, reality show de aislamiento que inició anoche en México, gracias a TV Azteca, que trajo al país el formato que ha tenido gran éxito en diferentes países.

El programa es conducido por Adal Ramones, quien tiene como compañera a Cristal Silva, con quien irá guiando al público para que no se pierda ningún detalle de la transmisión.

En el panel de jueces está Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y El Rey Grupero; juntos evaluarán las acciones de los Granjeros.

Y es que como parte del programa, los ahora granjeros tendrán que olvidarse por completo de la fama y entrarle de lleno al trabajo en el establo y otras de las áreas de La Granja VIP, donde tendrán que ordeñar vacas, recoger huevos, montar a caballo y sembrar en el huerto que se encuentra en las instalaciones.

Como si todo eso no fuera poco tendrán que poner a prueba su paciencia y su capacidad para adaptarse a personas que no conocían, participar en retos y pruebas diarias en busca de obtener beneficios.

A diferencia de otros proyectos en los que se nomina en privado, en este formato se menciona a la persona frente a ella y se le dice por qué desea que sea expulsado (a).

La Granja VIP representa un medidor de sentimientos y emociones, pues los competidores irán conociéndose mejor a si mismo.

Toda la semena habrá un programa en el que se mostrá un resumen de lo que hicieron.

Los miércoles será para votar y los domingos para expulsar y así hasta que lleguen hasta la etapa final, luego de aproximadamente 2 meses.