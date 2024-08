 Llega Ambriz a Monterrey con un objetivo: el sueño europeo

Fidel Ambriz ya aterrizó en la Sultana del Norte, y lo hizo como nuevo jugador de los Rayados del Monterrey, aunque al hacerlo, dejó en claro que su objetivo sigue siendo Europa.

“La vitrina de poder jugar aquí, el jugar un Mundial de Clubes que también obviamente si me quedaba en León también lo iba a jugar, pero jugar con Rayados también va a ser muy bonito, y mi objetivo sí es Europa y lo sigo diciendo, como lo dije ayer, lo dije antes de venir a Rayados siempre va a ser mi prioridad".

"Tengo 21 años, no creo que se me vaya el tren si me vengo aquí a Rayados uno o dos años, los que tengamos que estar pero para es tengo que ganarme un lugar aquí, ganarme al técnico, a la afición, y ganar muchos partidos y que me vaya muy bien aquí”, señaló el volante mexicano.

Ambriz, dijo estar agradecido y emocionado con la oportunidad que le está dando el club albiazul.

“De todo un poco, como le digo es aprovechar las oportunidades, esta posibilidad se dio, yo eternamente agradecido con club León y obviamente con Rayados por la confianza que están depositando en mí".

"Se juntaron muchos factores en pro de obviamente entre las partes involucradas Rayados y León, pero también para mí, el poder jugar en un equipo como Rayados lo que significa con su gente, con su afición, un equipo que siempre pelea liguillas y campeonatos, a mí me emociona mucho eso, entonces también”.

El ahora ex Panza Verde habló sobre el interés que había de otros equipos en sus servicios, y del porqué eligió a los regios.

“Yo obviamente que viendo mis posibilidades como lo mencioné de ir a Europa que ayer a la mejor salió que dije que había interés de esos tres equipos mexicanos, por ejemplo de Chivas que lleva más de un año que en ese mercado tuvo interés, y te digo, no hubo nada formal como esto de Rayados que llegaran a cifras y demás".

"Intereses puede haber muchos, pero me ofrecieron un proyecto deportivo muy muy importante, muy interesante porque a mí en lo personal me llamó mucho la atención, desde que obviamente uno se enfrenta como rival a Rayados siempre el BBVA cuando van a casa con su afición, a mi casa con nuestra afición, es un equipo muy muy importante en el futbol mexicano que vino a levantar también con los últimos años y yo espero venir a aportar mi granito de arena”.

Fidel Ambriz reconoció que han sido días emocionantes para él, por llegar a Rayados, pero también por la convocatoria a la selección mayor.

“Muy contento, creo que todo se me juntó esta semana con el cierre de registros para venir a Rayados, con la convocatoria a selección mayor, la verdad muy feliz de este momento en mi carrera y aprovechar estas oportunidades en mi vida”.

El mediocampista comentó sobre las posibilidades de ser titular en el representativo azteca.

“Esperemos, eso creo que también lo va a decidir también el Vasco y Rafa, pero yo tengo que hablar en la cancha, tengo que hablar con las oportunidades, si me dan 10 o 15 minutos ahorita llegando tengo que afianzarme para poder conseguir ese lugar titular que es lo que vengo a pelear, se que hay un gran equipo, sé que hay muchos jugadores de alto nivel, entonces vengo a aportar mi granito de arena para que el equipo siga sumando”.

