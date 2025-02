 La ‘Capi’ Bernal quiere despedirse con un gol ante Tigres

La mejor jugadora de Rayadas de todos los tiempos, Rebeca Bernal, emigrará a la NWSL, y la noche de este viernes vivirá su último encuentro con la Pandilla cuando enfrenten al acérrimo rival, Tigres Femenil.

“La verdad es que sería muy bonito despedirme con un gol ante la afición, yo me voy feliz y contenta con ganar, y si puedo meter un gol estaría excelente, no suelo preparar como festejo, lo que salga lo que sienta mi corazón en ese momento, y estaría muy bonito tener esta experiencia”, dijo la ‘Capi’ en charla exclusiva con Azteca Noreste Deportes.

La histórica 4, prosiguió, “Mi energía está en el partido, quiero ayudarle a mi equipo, quiero ganar, sé que es un partido especial en lo personal, pero lo más importante siempre va a ser Rayadas y quiero que el equipo siga escalando en la tabla”.

Sobre el porqué dejar a las albiazules, Bernal, siempre sincera, fue clara, “Es momento de seguir creciendo, con Rayadas he ganado muy buenas cosas, títulos, el cariño de la gente, internamente y también externa con la afición, y es momento de trasladar todo esto que he absorbido aquí, que he mejorado, a otras ligas, quiero seguir creciendo, estoy en un muy buen momento y quiero probarme a mi misma de que estoy hecha”.

Rebeca consideró que las bicampeones son una familia, “Estoy muy orgullosa de poder ver todo lo que se ha logrado como equipo, como familia que somos y que pude ayudar en este camino, es algo muy bonito y es lindo esto, los títulos son super importantes porque todas trabajamos por títulos y para el prestigio es muy importante, pero también hay títulos del cariño de la afición, del cariño de tus compañeras, de todo el personal del club, y estoy agradecida con todo esto, y las relaciones que he creado en este club y las veo como mis hermanas”.

‘Rebe’ fue clara al comentar que se considera diferente en la cancha y fuera de ella, lo que le puede ayudar en su aventura por la Unión Americana, “Yo me considero diferente porque en la cancha soy muy determinada, muy intensa, soy muy exigente conmigo misma y hacia afuera, y afuera de la cancha soy un poco relajada, más tranquila.

En un momento más relajado de la charla, Bernal nos comentó que música escuchará en el avión al viajar a Estados Unidos, “Un poco de todo, me gusta escuchar banda, corridos tumbados, reggaeton, soy bélica, un poco de todo”.

También reveló a que equipo de México regresaría, “Si regreso a la Liga MX lo idea sería regresar a Rayadas - ¿Y a cuál no regresarías? – “No sé, no me voy a comprometer con una respuesta”.

Por último, platicó sobre el porqué por ahora no jugará en Europa, pese a que las mayorías opinan tiene la capacidad para hacerlo, “Estaba trabajando mucho para poder ir a Europa, pero salió esta oportunidad, no lo teníamos en mente, me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho lo que puedo lograr en este equipo específicamente y, de ahí en lo que me puedo transformar y dar un salto a un mejor equipo todavía porque yo creo que tiene mucha calidad, voy a aprender y voy a ser dirigida por uno de los mejores entrenadores de todo el mundo y esa es mi intención, seguir escalando y siempre buscar una mejor versión de Rebeca.

Bernal se despedirá la noche de este viernes en el marco del clásico regio femenil, Rayadas contra Amazonas en el Gigante de Acero, y después preparará su viaje a Washington para enrolarse con el Spirit, su nuevo equipo.

