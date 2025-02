 'El Milan es como un traje a medida para mí': Santiago Giménez

El mexicano Santiago Giménez, flamante fichaje del Milan, aseguró este martes en su presentación oficial que el club 'rossonero' "es como un traje a medida" para él y que quiere "dejar huella".

Giménez, que firmó un contrato con los milanistas hasta 2029, vivió este martes su primer gran día como jugador 'rossonero' en una presentación en la que estuvo acompañado del sueco Zlatan Ibrahimovic.

"Uno de mis sueños de niño era jugar en Europa y ahora que estoy aquí quería jugar en los clubes más grandes. Ahora puedo hacerlo. Mi objetivo es dejar huella en un equipo tan importante", dijo.

"Para mí, el Milan es como un traje a medida, hay pasión, fuerza, hambre de victoria y me identifico con estos valores y este deseo de ganar. Es un club hecho a mi medida", añadió en su rueda de prensa.

El delantero heredó el '7' de Álvaro Morata y este mismo miércoles podría tener minutos ante el Roma en los cuartos de final de Copa Italia.

"El 7 tiene muchos significados, estaba disponible y era el de 'Sheva' (Shevchenko), una gran motivación para mí. Y en la Biblia es el número perfecto, no tuve dudas", explicó.

"Aunque es cierto que sabía que me seguían desde el último mercado, el de verano, yo como jugador me centré en el campo y ha sido mi entorno el que lo ha hecho posible. Soy un hombre de fe y lo dejé todo en manos de Dios", comentó sobre la posibilidad de haber fichado antes por los italianos.

Giménez se mostró orgulloso de representar a México con el Milan: "Todo jugador tiene la responsabilidad de llevar la bandera de su país. México es un país muy unido, buscamos lo mejor para todos. Tendré a mi lado a todo mi país y eso me llena de orgullo".

Aunque quiso distanciarse de comparativas con mitos como Hugo Sánchez.

"No estoy aquí para compararme con otros. Busco mi camino con humildad, con fe. Después ya veremos. Yo soy Santiago Giménez y quiero hacer mi propia historia", indicó.

Además, el delantero, que llega con 5 goles en sus 5 partidos de Liga de Campeones, se centró más en el trabajo que en las cifras.

"Más que números, puedo prometer que haré todo lo que pueda. No creo en el individualismo, creo en el trabajo en equipo y el Milan me parece un equipo competitivo. A nivel personal no prometo un número de goles, sino sólo que haré todo lo posible por este club", señaló.

Y comentó la curiosa vuelta a Róterdam en apenas una semana para medirse a su exequipo, el Feyenoord, en el 'play-off' de Liga de Campeones: "Será un momento muy bonito. Es el fútbol, a veces pasa. Es un partido especial, eran mi familia y lo serán siendo".

En su nuevo equipo, que marcha octavo en Serie A, se unirá a los recién llegados Kyle Walker, Joao Felix, Warren Bondo y Riccardo Sottil, en lo que ha sido uno de los mercados de fichajes más agitados del club, que también dio salida a otros 5 jugadores, entre ellos Álvaro Morata, al Galatasaray turco.

