 Van 49ers por la adquisición del 51% del Rangers de Escocia

Los San Francisco 49ers, una de las franquicias más ganadoras de la NFL, están en camino de adquirir el 51 % del Rangers Football Club, uno de los equipos más populares de la Scottish Premiership.

Según información de The Athletic, empresa de The New York Times, los gambusinos buscarán completar la operación a través de su grupo inversor 49ers Enterprises, que es presidido por Paraag Marathe, quien también es vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol en San Francisco.

Los Rangers son uno de los equipos fundadores de la liga escocesa de futbol, fue creado en 1872, y es el máximo ganador de títulos locales con 55, uno más que su acérrimo rival, el Celtic.

En 2012 el equipo cayó en desgracia financiera, enfrentó un proceso de liquidación que lo llevó hasta la cuarta división, lo que provocó su venta.

Fue renombrado como Rangers Football Club, en vez de Glasgow Rangers, luego de ser adquirido por un nuevo consejo de propietarios.

La estabilidad económica le permitió regresar a la máxima categoría en 2016 y volver a ganar la liga en la temporada 2020-2021 bajo la dirección técnica del ex capitán del Liverpool, Steven Gerrard, pero el déficit financiero continuó.

A pesar de ello el optimismo por los resultados obtenidos en el campo de juego se fortaleció con la final de la UEFA Europa League de la campaña 2021-2022, en la que cayeron ante Eintracht Frankfurt alemán, algo que incentivó el interés de los 49ers.

Marathe, reconocido por ser un gran negociador, tiene experiencia en inversiones en la Premier League. En julio del 2023 su guía fue trascendental para los gambusinos en la adquisición por 215 millones de dólares al Leeds United.

Según la más reciente valuación de Forbes, los San Francisco 49ers son la sexta franquicia más valiosa de la NFL con un monto de 6,490 millones de dólares.

Un valor que buscan aumentar con su intención de poner a la venta 10 por ciento de participación en el equipo por un valor de 900 millones de dólares, algo que de conseguir aumentaría su valuación hasta los 9,000 millones de dólares.

