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El atentado dejó un saldo de al menos 10 personas heridas, dos de ellas en estado grave entre agentes de las corporaciones y civiles
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