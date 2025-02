Vuelve a escuchar tras 20 años; implante coclear le cambia vida

Ofelia perdió la audición a sus 11 años pero fue hasta sus 16 que la diagnosticaron con neuropatía auditiva; era la primera persona con ese diagnóstico en todo México.

Su condición era neuronal por lo que los aparatos auditivos convencionales no lograban recuperar completamente su capacidad auditiva.

“Pues al principio no sabía porqué, entonces, ni los doctores sabían por qué, entonces sí fue estar busque y busque y no me decían la razón, la razón llegó hasta el 2003, yo ya tenía 16 y 5 años luchando con esto y para ese entonces ya había usado como 10 aparatos”, comentó.

Fue hasta sus 31 años, el 7 de enero de 2019, que Ofelia escuchó gracias a un implante coclear.

Aunque esta opción médica ya existía desde 2004, un año después de su diagnóstico, Ofelia no se había animado a probarla debido a la falta de casos de éxito previos y el temor a una cirugía cerebral.

“No se había operado nadie con mi condición, entonces yo no tenía ningún antecedente, ninguna estadística de que oye ya operamos a tres, le funcionó a uno, o sea nada. No tenía de dónde aferrarme, de sí, sí funciona, entonces me tardé mucho en tomar la decisión”.

El amor y la preocupación de su madre, quien luchaba contra el cáncer, fueron los que la impulsaron a tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre.

“En 2018, cuando mi mamá ya estaba muy malita del cáncer. Yo digo no pues lo tengo que hacer ya. Yo tenía mucho, mucho nervio porque no sabía qué esperar, entonces nos fuimos al hospital, fue mi papá, mi mamá que pudo ir gracias a Dios”.



“Pues ya sacó el aparato y el empieza con la computadora a hacer los ajustes y luego de repente yo sin darme cuenta ya estoy oyendo, entonces de repente volteo y ya estoy oyendo la voz de mi mamá, de mi papá pero lo que fue más impactante pues fue mi voz, volvía a oír mi voz, clara y fuerte después de 20 años”.

Ofelia también aprendió nuevamente a hablar.

“Tuve que ir a terapia para poder entender el aparato porque no se escucha como un oído humano, o sea sí tiene sus diferencias y pues tuve que empezar desde cero, desde las vocales, y estuve dos años en terapia en rehabilitación auditiva verbal”.

Lo que comenzó como un silencio lleno de incertidumbre, hoy es una voz que inspira.

Hoy en día, Ofelia se dedica a la inclusión y a brindar conferencias sobre su experiencia.

“Fue como una nueva esperanza, una nueva oportunidad de ser yo misma, sin tener miedo”, expresó Ofelia.

Comentarios