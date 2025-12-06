Viven con temor en Floridos Bosques del Nogalar ante violencia

Los residentes manifestaron sentirse vulnerables ante el repunte delictivo en el sector, por lo cual han tenido que resguardarse más temprano en sus hogares

Habitantes de la colonia Floridos Bosques del Nogalar denunciaron vivir una ola de inseguridad sin precedentes en más de 50 años, señalando que los hechos violentos y ejecuciones registradas en los últimos días evidencian la falta de vigilancia en la zona.

Los residentes manifestaron sentirse vulnerables ante el repunte delictivo y explicaron que, por temor, han tenido que resguardarse más temprano en sus hogares para evitar ser víctimas de robos, agresiones o cualquier otro ilícito.

Aseguraron que la convivencia al exterior de sus viviendas prácticamente ha desaparecido y que muchas familias han optado por reforzar la seguridad de sus casas con cerraduras adicionales, cámaras o rejas.

Vecinos del sector también alertaron sobre un incremento en los asaltos a jóvenes, especialmente cuando se dirigen a escuelas del municipio, lo que consideran una señal preocupante de la deteriorada seguridad en San Nicolás.

Denuncian venta de pirotecnia

A la problemática de violencia se suma otra preocupación: la venta de pirotecnia en tiendas cercanas, actividad que aseguran se realiza sin supervisión.

Ante ello, solicitaron a las autoridades municipales y estatales realizar operativos para revisar establecimientos y evitar accidentes, recordando el reciente caso ocurrido en Pesquería, donde una explosión dejó cuatro personas sin vida.

Los colonos pidieron a las autoridades un alto a la inseguridad que enfrentan diariamente y mayor presencia policiaca para devolver la tranquilidad al sector.