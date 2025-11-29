Explosión por pirotecnia deja tres muertos y heridos en Pesquería

El siniestro provocó el colapso de viviendas, daños en varias manzanas y una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Una fuerte explosión se registró este viernes por la noche en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, límites con Apodaca, donde hubo viviendas que resultaron afectadas.

De inmediato se realizó el reporte a las autoridades, que ya se dirigen al Olmo Siberiano 510, en cruz con Hacienda del Campanario, que sería una bodega ilegal de fuegos artificiales, pues vecinos lograron captar varios de ellos explotando cuando comenzaron las llamas.

Hasta el lugar arribó personal de Protección Civil, Policía de Pesquería, Cruz Roja, CRUM y del Patronato de Bomberos Guadalupe, quienes luego de un par de horas sofocaron las llamas, procedieron a la búsqueda de más pirotecnia activa, de la cual no se tuvo reporte.

El lugar permaneció acordonado, por los elementos de seguridad, fiscalía y periciales quienes comenzaron las investigaciones para el retiro de los cuerpos, así como del almacenamiento de la pirotecnia.

Francisco Esquivel Garza, alcalde de Pesquería reafirmó que el hecho no quedará en vano y se comenzarán las investigaciones del terrible hecho, así como informó se podrán a disposición albergues municipales para quienes no pueden volver a sus domicilios.

PC de NL confirma cifras oficiales de personas lesionadas y fallecidos

De acuerdo con el director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos, cinco casas presentaron daños severos, una más, de dos pisos, colapsó por completo, por lo que se investiga que no haya personas atrapadas en el interior. De igual manera, hasta dos manzanas a la redonda se registraron daños en viviendas por la fuerza de la explosión.

Se confirmó el fallecimiento de tres personas, que sería una menor de 15 años de edad, quien fue trasladada con heridas graves a la clínica 67, donde falleció a causa de las mismas.

Además, seis personas terminaron con heridas, uno de ellos un hombre de 57 años, quien presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo; de igual manera, resultaron lesionados un menor de entre 5 y 8 años; así como una mujer de entre 30 a 35 años y otro menor de 16 años.

Todos ya fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

#ACTUALIZACIÓN | Una menor de 15 años falleció y cuatro personas más resultaron heridas, entre ellas un hombre con quemaduras en el 80% del cuerpo, luego de que seis viviendas sufrieran daños severos, una de ellas colapsada, por la explosión en la colonia Los Olmos.



IMSS atiende a dos adolescentes gravemente lesionadas por explosión en Pesquería

El Instituto Mexicano de Seguro Social informó que dos adolescentes de 15 años siguen recibiendo atención médica tras resultar lesionadas durante el accidente. Ambas permanecen internadas en el Hospital General de Zona No. 67 en Apodaca, con quemaduras de tercer grado en más del 90 % de su cuerpo.

Fueron estabilizadas en el área de choque y trasladadas a cuidados intensivos. El IMSS activó una red de unidades médicas en coordinación con la Secretaría de Salud estatal para atender cualquier urgencia adicional y continuará informando sobre su evolución.