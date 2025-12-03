Movilización por triple ejecución en un domicilio de San Nicolás

Trascendió que la vivienda estaba reportada como un presunto punto de venta de droga, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado por las autoridades.

A temprana hora y en una casa con reporte de droga, tres personas fueron ejecutadas a balazos.

Los hechos ocurrieron cerca de las siete de la mañana, en la segunda planta de una casa en renta sobre la calle Francisco Villa y Tabasco, en la colonia Florido Bosques del Nogalar.

Las víctimas fueron atacadas con arma corta y en el lugar se localizaron casquillos de calibre nueve milímetros.

Dos de las víctimas ya fueron identificadas, pero las identidades permanecen bajo el resguardo oficial.

Una de las personas ejecutadas vestía pantalón de mezclilla azul y una playera del equipo de futbol Rayados de Monterrey.

Asimismo, tras la fuerte movilización de elementos de la Policía Ministerial y de San Nicolás, trascendió que una de las líneas de investigación es la venta de drogas.

Los detectives estatales trataban de establecer si él o los asesinos llegaron desde el exterior o se encontraban reunidos en la misma casa.

Durante el ataque había una mujer, presuntamente pareja de uno de los fallecidos, y dos niños.

Trascendió que en este domicilio ya había ocurrido un hecho violento, donde se realizaron disparos de arma de fuego.

Vecinos del lugar expresaron que la casa es propiedad de un ex trabajador de la desaparecida empresa Fundidora de Monterrey.

Hace dos años el propietario falleció y uno de sus hijos comenzó a rentar tanto la planta alta como la inferior.