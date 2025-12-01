Menor lesionado tras recibir descarga eléctrica en San Nicolás

La víctima identificada como un adolescente se encontraba en el segundo piso de su vivienda cuando sufrió este incidente, el cual, lo dejó inconsciente

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un menor de 14 años resultó lesionado tras recibir una fuerte descarga eléctrica dentro de su vivienda durante la noche de este sábado, en el municipio de San Nicolás.

Personal de Protección Civil acudió hasta el domicilio ubicado sobre la calle C6, de la colonia Jardines de Anáhuac, donde la víctima se encontraba inconsciente.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando Ángel Yair se aproximó a unos cables secundarios de energía que se encontraban en la azotea de su casa, lo que provocó un aparente arco eléctrico que culminó con la descarga de electricidad.

Este menor fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja hacia un Hospital de Zona perteneciente al IMSS.

Ante estos hechos, una cuadrilla perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad acudió hasta el domicilio para descartar riesgos. Elementos de Protección Civil Nuevo León y San Nicolás, así como de la Policía Municipal acudieron hasta el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

¿Qué hacer en caso de presenciar una descarga eléctrica?

Si eres testigo de que una persona sufrió una descarga eléctrica, debes seguir las siguientes recomendaciones: