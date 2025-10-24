Hombre sufre descarga eléctrica en parque industrial de Escobedo

Un hombre, de aproximadamente 45 años, había sufrido quemaduras de primer y segundo grado luego de un contacto con corriente eléctrica.

Un hombre resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica la noche del miércoles dentro del Parque Industrial GP, en el municipio de Escobedo.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:56 horas sobre la avenida Nueva Castilla, donde personal de Protección Civil de Nuevo León acudió para atender la emergencia.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que un hombre, de aproximadamente 45 años, había sufrido quemaduras de primer y segundo grado luego de un contacto con corriente eléctrica. La víctima, quien vestía camisa negra, pantalón y calzado industrial, fue auxiliada en el sitio y posteriormente trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

Durante las labores de auxilio también participaron elementos de la Policía Municipal, quienes se hicieron cargo de la situación y acordonaron el área para evitar otro incidente.

Protección Civil del Estado informó que las maniobras concluyeron cerca de las 23:10 horas, una vez que el lesionado fue estabilizado y el lugar quedó bajo resguardo.