Muere trabajador electrocutado en restaurante de Monterrey

Según información preliminar, el hombre se encontraba en el techo de un restaurante realizando trabajos de pintura cuando sufrió la descarga eléctrica.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de pintura en un restaurante ubicado en el cruce de las calles Zaragoza y Modesto Arreola, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador, de aproximadamente 33 años, se encontraba pintando la fachada del restaurante “El Asador Norestense”, cuando accidentalmente tocó un cable de alta tensión con la herramienta que utilizaba.

Testigos señalaron que el hombre había concluido la parte del establecimiento que da hacia la calle Modesto Arreola, donde se observa el cambio de color de amarillo a naranja, y acababa de iniciar la sección sobre Zaragoza, justo en la esquina donde el restaurante colinda con una tienda de conveniencia, lugar exacto en donde quedó su cuerpo.

Según el relato de su compañero, el hombre tocó un cable con la extensión del rodillo que utilizaba para pintar y recibió una fuerte descarga eléctrica, quedando tendido a un costado de un extractor en la parte del techo.

Momentos después, los empleados del lugar escucharon un estruendo seguido de un apagón; al revisar, descubrieron al trabajador inconsciente. Su compañero bajó de inmediato para pedir ayuda.

Elementos de Protección Civil del Estado y del municipio de Monterrey, así como policía y tránsito, arribaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.