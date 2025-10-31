Se electrocuta y cae de una altura de 8 metros en Santa Catarina

En un dramático video captado por un testigo, un hombre subió a la parte alta de un poste de energía eléctrica, cuando se agarró de un cable sufrió la descarga

+ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN+

Un hombre sufrió una aparatosa caída desde una altura aproximada de ocho metros tras electrocutarse en Santa Catarina.

Los hechos se registraron este miércoles en el cruce de las calles San Juan del Río y San Germán, en la colonia San Gilberto.

El dramático momento quedó captado por un testigo en el lugar y difundido en redes sociales.

En las imágenes, en las que se exhorta a tener precaución debido a que pueden herir la sensibilidad del lector, un hombre subió hasta la parte más alta de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y logró sentarse, sin embargo, después intentó sujetarse de los cables y en ese momento sufrió una descarga eléctrica de donde salieron chispas y el hombre cayó al vacío.

Al sitio arribaron rescatistas y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre que fue identificado solamente como Moisés, de una edad aproximadamente de 35 a 40 años de edad.

El hombre fue trasladado en shock a la clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención médica especializada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud.