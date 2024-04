Los Irreverentes: ¿Qué nos dejó el segundo debate?

¿Qué ganó la gente de Nuevo León con el debate de ayer?

Ganamos una corta serie de propuestas de gobierno (los “qués”) y nos quedaron a deber la manera de realizarlos (los “cómos”).

Pero voy por partes. Primero lo evidente. El mandatario número 97 de la historia de México será mujer. Y si me apuras, te diré que será Claudia Sheinbaum. Habrá quienes esta afirmación no les guste. Ni modo. Las cosas como son.

Xóchitl Gálvez atacó más persistentemente que en el primer debate (“la candidata de la mentira” no dejaba de apodar a Claudia), pero no le fue mejor. Fue más ella (sic), pero la Xóchitl más genuina, más auténtica, más sincera (ponle el adjetivo que quieras), salió tan camorrista como la anterior. Y uno no tiene nada contra la camorra verbal, mientras se le dé espacio también

a las propuestas. Y ella casi no dio propuestas. Habló solo para sus bases.

Un debate se libra no siendo más auténtico; se gana siendo más diestro para debatir, para exponer tus ideas y dominar tus nervios. ¿Lo consiguió Xóchitl en los temas y 6 subtemas de este segundo debate? No.

Jorge Álvarez Máynez ganó en elocuencia. Seguramente subirá más de 5 puntos en las próximas encuestas.

Procedo ahora al asunto de fondo. ¿Qué nos dejan para bien a los nuevoleoneses las propuestas que se ventilaron en este segundo debate?

Qué nos seguiremos beneficiando con el nearshoring, que el peso seguirá fuerte, que ya tenemos Cuchillo 2, que las finanzas públicas están equilibradas, que se mantendrán los apoyos sociales, hay menos pobres que antes (aunque siguen rondando 50 millones de mexicanos en la pobreza extrema) que se construirán más vías férreas, que las remesas seguirán llegando, que habrá más inversión directa.

Pero no se comentó un detalle poco alentador. La Secretaría de Hacienda presentó los precriterios económicos para 2025 y se tendrá que reducir el presupuesto $600,000 millones de pesos.

Sheinbaum se pondrá la banda presidencial con esa reducción significativa del presupuesto.

Ahí está la clave de las preocupaciones de los nuevoleoneses.

