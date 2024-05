Adjudican agua turbia en San Pedro a pozos en mantenimiento

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey adjudicó los casos de agua sucia en San Pedro a desprendimiento de sarro de pozos que se encontraban inactivos.



De acuerdo con la información compartida por la paraestatal el pasado lunes 06 de mayo se activaron dos pozos que se encontraban en reparación en La Huasteca y por falta de uso se presentó sarro en las tomas de agua a las que surten el servicio.



El problema quedó resuelto supuestamente el pasado jueves 09 de mayo, sin embargo, esta situación se repitió al día siguiente en la colonia Balcones de Anáhuac en San Nicolás y el reporte más reciente fue en Monterrey en la colonia Céntrika hace dos días.



Según los datos del Centro de Integración Ciudadana (CIC) son los casos más recientes que les han reportado relacionados a recibir el agua en sus domicilios con tonalidades diferentes y turbia, como si se tratara de agua sucia.



A pesar de la diferencia en distancias entre los tres municipios como para ser abastecidos por el mismo pozo de agua.



Los reportes ciudadanos indicaron que el agua presentaba tonalidades amarillentas y en ocasiones grises, por lo que dudaron de la potabilidad del vital líquido como para consumo en el hogar, tras el aviso a las autoridades, se indicó que de preferencia no se ingiriera el líquido.



La paraestatal informó que los minerales que presenta el flujo del agua provocan el cambio de color y que no generan daños al organismo humano, sin embargo, reiteró que es mejor no consumirla.



Además, catalogó que los casos presentados en San Pedro son un evento aislado, por las fallas en el pozo que se mantuvo inactivo y se realizarán las pruebas necesarias para descartar algún problema mayor en la red de suministro.

