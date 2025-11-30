Identifican víctimas de explosión en Pesquería; una era abuela

Vecinos confirmaron que dos de las personas fallecidas a causa de esta detonación, habitaban el inmueble usado como presunta bodega de fuegos artificiales

Una de las fallecidas de la explosión en la colonia Los Olmos de Pesquería fue identificada como Anastacia Rodríguez de León de 75 años y se encontraba encontraba visitando a sus nietos qué vivian en un domicilio cercano a donde ocurrieron los hechos.

Sus nietos, fueron identificados como Luka Azael Delgado de 3 años y Krisna Alizee Dlegado de 16 años, quienes también sufrieron lesiones y están siendo atendidos en un hospital.

Confirman que residencia de dos víctimas era domicilio siniestrado

Vecinos de la colonia Los Olmos confirman que dos de los fallecidos durante la explosión serian quienes vivian en la casa donde ocurrió la explosión.

Se tratarían de Ozziel Macias e Ingrid Daina Macias Ruiz de 15 años

Ozziel, padre de la menor, falleció al momento de la explosión, mientras que Ingrid terminó falleciendo en el hospital.