Explosión en Pesquería cobra la vida de joven porrista

La tragedia ocurrida en la colonia Los Olmos, en Pesquería, continúa revelando el impacto humano detrás de las explosiones registradas la noche del 28 de noviembre. Entre las víctimas se encuentra Ingrid Dannai Macías Ruiz, menor de edad que formaba parte del equipo de porristas del Club Titanes de Apodaca, organización que confirmó su fallecimiento a través de un comunicado difundido en redes sociales.

La institución deportiva expresó que la noticia llegó durante la madrugada, marcando “una noche y mañana larga y triste” para las familias, compañeros y entrenadores de la joven. En su mensaje, el club lamentó profundamente el deceso y pidió a la comunidad apoyar a la familia en los gastos derivados de la emergencia, proporcionando un número de cuenta para aportaciones voluntarias.

El IMSS confirmó su fallecimiento durante la madrugada

Según información proporcionada previamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ingrid Dannai fue trasladada en condición crítica al Hospital General de Zona No. 67 tras resultar lesionada durante el siniestro. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la menor falleció en las primeras horas del 29 de noviembre.

“Debido a la condición crítica en la que llegó, y a pesar de los esfuerzos del personal del HGZ No. 67, una de las menores falleció en las primeras horas de este 29 de noviembre”, informó el instituto, que también extendió sus condolencias a la familia.

El IMSS reiteró que este hecho evidencia la gravedad de los incidentes relacionados con pirotecnia y el alto costo humano que generan, insistiendo en la importancia de extremar precauciones para evitar tragedias como la registrada en Pesquería.

La comunidad deportiva se une en apoyo

El fallecimiento de Ingrid Dannai ha generado muestras de solidaridad en redes sociales por parte de miembros del equipo, entrenadores y padres de familia, quienes la recordaron como parte activa del conjunto de porristas. El Club Titanes señaló que estarán acompañando a la familia durante este proceso.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños en la zona, donde al menos seis personas resultaron lesionadas y tres fallecieron, además de múltiples viviendas afectadas.