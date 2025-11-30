IMSS reporta muy grave a menor con quemaduras tras explosión

La niña de 15 años recibe atención en el HGZ No. 67, donde especialistas intentan salvar su vida tras las quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo

La menor Dayra Jimena, de 15 años, continúa hospitalizada en estado muy grave tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo durante la explosión por pirotecnia registrada en Pesquería. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su pronóstico permanece reservado mientras recibe atención especializada en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca.

Las autoridades del instituto informaron que la joven está siendo atendida por un equipo interdisciplinario que involucra diversas especialidades médicas, con el objetivo de intentar salvar su vida.

“La segunda paciente continúa hospitalizada en estado muy grave, con pronóstico reservado, recibiendo tratamiento interdisciplinario de diversas especialidades”, señaló la institución mediante un comunicado.

Otra menor falleció al arribar al hospital tras explosión

Al mismo hospital fue trasladada otra menor de edad, Ingrid Dannai, también víctima del siniestro, quien lamentablemente falleció durante las primeras horas de este 29 de noviembre. El IMSS expresó sus condolencias a familiares y amigos por el deceso.

"Debido a la condición crítica en la que llegó, y a pesar de los esfuerzos del personal del HGZ No. 67, una de las menores falleció en las primeras horas de este 29 de noviembre", informó el instituto.

La institución añadió que este hecho evidencia la gravedad de los incidentes relacionados con pirotecnia y el alto costo humano que generan, reiterando el llamado a extremar precauciones para evitar tragedias como la registrada en Pesquería.

Testimonios revelan el pánico que desató la explosión en Pesquería

La explosión registrada en Pesquería desató una ola de pánico entre los habitantes, quienes describieron la noche como una auténtica escena de terror. Para muchos, lo que comenzó como una velada tranquila se transformó en un momento de confusión total.

Las primeras suposiciones entre los vecinos hablaban de un accidente aéreo o incluso de un ataque, debido a la intensidad del estruendo. Una vecina relató que el sonido “parecía la guerra”, mientras otros aseguraron que se escuchaba como “balazos o granadas”, lo que los llevó a abandonar sus hogares sin dudar.

Los testigos narraron que la onda expansiva rompió vidrios, sacudió viviendas y provocó que varias familias, algunas con niños pequeños, huyeran descalzas y sin pertenencias. El impacto dentro de las casas fue tan fuerte que interrumpió labores y obligó a los residentes a tirarse al piso por miedo a un ataque. El incidente reavivó la preocupación sobre los riesgos del almacenamiento de pirotecnia en zonas habitacionales.