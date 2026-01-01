En el año 2025, abundaron los casos de maltrato animal

La Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que por mes se reciben en promedio 400 denuncias por maltrato a las mascotas

El 13 de febrero, un hombre fue exhibido por patear a sus perros, en el municipio de Guadalupe.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el hombre comete en su cochera.

El 25 de marzo, las autoridades suspendieron un carwash en Monterrey tras un caso de maltrato animal.

El negocio de lavado de autos, ubicado en la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, quedó suspendido por las autoridades, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que varios empleados golpean brutalmente a un tlacuache hasta causarle la muerte.

El negocio se deslindó de las acciones de sus empleados. Un empleado, de nombre Gerardo N, habría sido el presunto responsable del acto de crueldad.

La suspensión del negocio fue promovida por Protección Civil del Estado y las autoridades municipales, que actuaron rápidamente tras los hechos.

Usuarios en redes sociales denunciaron el caso de maltrato a un perrito en la colonia Gloria Mendiola, de Monterrey.

El 25 de agosto, la nueva Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nuevo León informó que, a solo tres meses de su creación, ha recibido más de 200 querellas, siendo el maltrato animal la principal causa de denuncia.

En una sola semana, se atendieron 63 reportes, incluyendo rescates de perros, gatos y hasta caballos de los carretoneros.

Además, la Fiscalía ha intervenido en casos de venta ilegal de especies y disposición irregular de residuos, con varias personas detenidas.

La creación de esta dependencia ha impulsado que ciudadanos se animen a denunciar y proteger al medio ambiente.

El 15 de septiembre, tras varias denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal, la Fiscalía de Nuevo León intervino las instalaciones del Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina.

Agentes ministeriales y personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ingresaron al inmueble localizado en la calle Jacarandas y el Antiguo Camino a Minera del Norte, dentro del Fraccionamiento Parque Industrial Los Nogales.

Según los primeros reportes, decenas de perros y gatos fueron asegurados y comenzaron a ser trasladados al Centro Estatal de Atención Animal (CEAA).

El 6 de octubre de este año, la Secretaría de Medio Ambiente estatal informó que por mes se reciben en promedio 400 denuncias por maltrato a las mascotas.

En Aramberri, un caso de maltrato animal generó indignación en Nuevo León, tras difundirse un video donde un perro de raza grande fue obligado a ingerir alcohol.

El 30 de octubre se filtró un video donde empleados de una bodega de tráileres se ensañan con un gato, lo matan y se regocijan. El lugar fue suspendido.

El caso más mediático es el de la Osa Mina, en el Zoológico de La Pastora.

El pasado 24 de septiembre se hizo viral un video donde ella estaba rodeada de moscas y en aparente mal estado de salud en el Zoológico del Parque La Pastora.

El tema provocó una investigación para determinar si hubo o no negligencia. Y se realizó una inspección en las instalaciones del zoológico, que opera como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA).

Y ahora, tras varios meses de ser rescatada, ha trascendido que el ejemplar ya recuperó 10 kilos de peso y va mejorando en el funcionamiento de su corazón.

La osa sigue delicada, pero al menos está siendo vitaminada.