Aseguran mascotas tras denuncias de maltrato en Santa Catarina

Tras una serie de denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal, la Fiscalía de Nuevo León intervino la noche del domingo las instalaciones del Centro de Bienestar Animal del municipio de Santa Catarina.

El despliegue comenzó alrededor de las 21:00 horas, cuando agentes ministeriales y personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ingresaron al inmueble localizado en la calle Jacarandas y el Antiguo Camino a Minera del Norte, dentro del Fraccionamiento Parque Industrial Los Nogales. La zona quedó resguardada con un fuerte operativo mientras los especialistas iniciaban la inspección.

Según los primeros reportes, decenas de perros y gatos fueron asegurados y comenzaron a ser trasladados al Centro Estatal de Atención Animal (CEAA). Veterinarios, acompañados de más de 20 especialistas en bienestar animal, arribaron con unidades y jaulas para el resguardo de los ejemplares.

La acción se dio luego de días de presión social encabezada por colectivos de protección animal y respaldada por la diputada local Marisol González, quien desde el fin de semana acudió al lugar para documentar las condiciones en que se encontraban los animales.

“Desde el viernes recibí muchísimos mensajes de ciudadanos y activistas denunciando que en este centro había perritos y gatitos en condiciones lamentables. Incluso nos hablaron de animalitos que habían perdido la vida. Ese mismo día intentamos ingresar, pero sólo nos permitieron llegar hasta las oficinas. No vimos a los animales directamente, pero sabíamos que algo estaba mal”, relató la legisladora.

El sábado, explicó, lograron entrar más allá de las oficinas y constataron personalmente el estado de los ejemplares. “Pudimos recorrer varias áreas y lo que vimos fue muy duro: perros desnutridos, con problemas estomacales, rodeados de heces y sin atención médica. Lo transmitimos en vivo a través de Facebook para que toda la ciudadanía pudiera verlo. Lo que el municipio decía, que todo estaba en orden, no coincidía con la realidad”, afirmó.

La diputada señaló que, tras esas visitas, decidieron mantener presencia constante en el sitio. “El domingo instalamos un campamento en el exterior porque no íbamos a movernos hasta que la Fiscalía actuara. Había demasiadas denuncias y pruebas como para que se siguiera permitiendo la operación de este centro en esas condiciones”, dijo.

Durante el cateo, González reconoció la intervención de las autoridades estatales, pero subrayó que también esperan sanciones. “Hoy ya vemos que la Fiscalía llegó con veterinarios, con jaulas, con todo el equipo necesario para asegurar a los animalitos. Eso es un gran paso, pero lo más importante es que se finquen responsabilidades. No queremos que esto quede en el olvido, queremos justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre quienes permitieron este maltrato”, expresó.

La legisladora fue directa al señalar al alcalde de Santa Catarina y a funcionarios municipales. “El alcalde Jesús Nava y los responsables de este centro tienen que responder. No puede haber impunidad. Si este espacio estaba bajo su administración, entonces alguien debe dar la cara y pagar por las condiciones en que estaban estos perritos y gatitos. Esto no puede repetirse en ningún municipio de Nuevo León”, aseguró.

Activistas que acompañaron la supervisión insistieron en que el caso no debe quedarse en el aseguramiento de los animales, sino en garantizar un nuevo destino para ellos. “Hoy comienza otra etapa, que es la búsqueda de hogares. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía: quienes puedan adoptar, que se acerquen a los colectivos o a los rescatistas. Estos animales merecen una vida digna y fuera del encierro en el que estaban”, señalaron integrantes del Colectivo de Bienestar Animal.

Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que el centro quedó clausurado de manera temporal y que se abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Los colectivos anunciaron que mantendrán presencia en el lugar hasta que se garantice que todos los ejemplares fueron trasladados y que no quede ninguno en riesgo.

“Esto lo logramos gracias a la presión de la ciudadanía. Gracias a los rescatistas, a los vecinos y a todos los que nos apoyaron estos días. Hoy vimos resultados, pero no descansaremos hasta que haya sanciones reales. Lo decimos claro: no queremos impunidad, queremos justicia para los animales”, concluyó la diputada González.